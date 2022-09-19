نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيها 10 دقائق على التجاعيد هتختفي حتى لو سنك فوق الـ50 سنه بشرتك هتنور افضل من البوتكس في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلى كل السيدات التي تعاني من ظهور الشيب في وجهها من التجاعيد وآثار التقدم في العمر نقدم إليكم وصفة القرنفل للتخلص من التجاعيد، فالتجاعيد وخطوط الوجه تظهر أحيانًا على بشرة الفتيات حتى وإن كانت لا تزال في مرحلة الشباب وتمثل إليها مشكلة مزعجة، وكان القرنفل من أفضل المكونات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكولاجين الطبيعي الذي يعمل على شد البشرة شد طبيعي بدون اللجوء إلى البوتوكس الذي يضر بصحة الجلد والبشرة. طريقة استخدام القرنفل للتخلص من التجاعيد المكونات المطلوبة لعمل الوصفة:- كمية مناسبة من زيت القرنفل.

ماء فاتر.

ملعقتان كبيرتان من بذور الكتان.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللافندر وزيت جوز الهند.

جل صبار.

عصير ليمون. طريقة تحضير واستخدام القرنفل لشد البشرة:- أول خطوة تتمثل في وضع القرنفل داخل الخلاط حتى يتم طحنه جيدًا ويصبح عبارة عن مسحوق ناعم.

ثم قومي بإضافة مسحوق القرنفل مع الماء داخل حمام مائي حتى يتم تذويبه وتحصلي على زيت القرنفل.

بعد ذلك بإضافة زيت القرنفل مع باقي المكونات وقلبيهم جيدًا حتى يصبحوا خليط واحد متجانس وناعم.

وبعد ذلك قومي بوضع الكريم داخل علبة كريم قديمة ويجب أن تكون جافة تمامًا من أي قطرات ماء.

غطي العلبة وقومي بوضعها داخل الثلاجة حتى يتماسك الخليط أكثر ويتصبح مكوناته متجانسة.

اغسلي بشرتك ثم قومي بفرد الخليط عليها ودلكي مع الفرد لمدة ثلاث دقائق تقريبًا ثم قومي بتركه على البشرة لمدة نصف ساعة تقريبًا.

استمري على استخدام هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج في وقت قصير. أهم فوائد القرنفل للبشرة يعمل القرنفل على تغذية البشرة وترطيبها ويغذيها ويزيد من ترطيبها.

كما أنه يعمل على تفتيح البشرة من أي اسمرار ويقضي على البقع الداكنة في البشرة.

يوّحد لون البشرة ويجعلها بيضاء وناعمة وبدون أي عيوب.

يعزز عمل الدورة الدموية في الوجه ويجعل الدم يتدفق بها بشكل طبيعي.

يحتوي على نسبة كبيرة من الكولاجين الطبيعي الذي يقضي على تجاعيد البشرة و يحد من ظهورها.

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