بان كيك هش وخفيف….بدون ولا نقطة زيت عمل بن كيك خفيف واقتصادي بمكونات موجودة في بيتك

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عمر شويل - جدة عمل بن كيك خفيف واقتصادي بمكونات موجودة في بيتك، البان كيك وهي خلوة أمريكية مشهورة أيضا في الدول العربية، ويعتبر السبب الأساسي لشهرة البان كيك هو سهولة تحضيرها، وتنوع الطرق التي من الممكن أن نتناول البان كيك بها، وتعد البان كيك واحده من الوجبات الخفيفة التي من الممكن أن نتناولها على الأقطار أو تقديمها للأطفال قبل اليوم الدراسي أو لتناولها أثناء اليوم الدراسي، وتتميز البان كيك بأنها مت الحلوى المحبوبة لدى الأطفال والكبار، وفي نقالنا اليوم سنتعرف على طريقة عمل البان كيك بطريقة سهلة وبسيطه وبمكونات ليست بكثيره:

عمل البان كيك خفيف واقتصادي

تحتوي البان كيك على العديد من الفوائد للأطفال لاحتوائها على اللبن مما يكسب الأطفال الكالسيوم و العديد من الفيتامينات الأخري التي تعطيهم النشاط أثناء اليوم كذلك شعورهم بالشبع.

مكونات عمل البان كيك

سوف نحتاج لعمل البان كيك بيضتين.

كذلك ملعقتان من السكر.

بالاضافة إلى ملعقة صغيرة من الفانيليا.

و200 مل فقط من الحليب مما يعادل علبة لبن صغيرة حجم ال 200 مل.

كوب وربع من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

رشه واحدة من الملح.

مكونات بان كيك شوكولاتة

المكونات قريبة من بعضها مع اختلاف بعض المكونات لكنها تعطي نفس الفائدة التي يعطيها البان كيك العادي لاحتوائه على نفس المكونات أيضا مع اختلاف بعض المقادير والمكونات مثل:

سنحتاج إلى ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

علبة حليب صغيرة 200 مل.

كوب وربع من الدقيق.

بالاضافة إلي ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ورشة ملح واحده.

طريقة تحضير البان كيك

نحضر وعاء ونضع به المكونات مع بعضا ونقيهم جيداً .

نحضر طاسة تيفال ونضع بها خليط البان كيك على نار متوسطة ونتركه حتى يصبح لونه ذهبي .

ثم نقلب البان كيك على الناحية الأخري حتى يصبح لونه ذهبي أيضاً .

طريقة تحضير البان كيك الشوكولاتة

وبعد ذلك ضعي المقلاة على النار وعندما تبدأ في السخونية تضيفي الزبدة وتبدأي في التقليب حتى تذوب الزبدة واخلطي باقي المكونات مع الزبدة

بعدما تضعي البان كيك وتلاحظين اللون اصبح ذهبي قومي بتقليب البان كيك حتى تستوي بشكل كامل وقدميها ساخنة.

في هذا المقال نكون قد تعرفنا على طرق عمل البان كيك بطرق سهلة وبسطية وهناك العديد من الطرق الأخري التي من الممكن عمل البان كيك بها ولكن هذه الطرق هي الأسهل والأفضل وكذلك الأوفر وتعطيكي نفس النتيجة التي تعطيها لكي الوصفات الأخرى