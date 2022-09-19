بياض قشطة.. إزالة الشعر وتبييض المناطق الداكنة في الجسم تحت الابطين والكوع والركب من اول استعمال

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عمر شويل - جدة تعد وصفة الخل وزيت الزيتون لإزالة الشعر من الوصفات الأكثر فعالية لإزالة الشعر، كما أن الخل وزيت الزيتون هما مكونان يمكنك استخدامهم بعد عملية إزالة الشعر حتى تعمل على تقشير الجلد وإزالة رأس الأوزة الذي يظهر بعد عملية إزالة الشعر من الجسم، لابد وأن تقوم كل فتاة بإزالة شعرها حتى تصبح ناعمة وخالية من أي شعر زائد حتى تكتمل الأنوثة كما أن هذه الوصفة آمنة تمامًا على الجلد وغير مكلفة نهائيًا. طريقة عمل وصفة الخل وزيت الزيتون لإزالة الشعر الزائد المكونات اللازمة:- ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة ونصف كبيرة من زيت الزيتون.

عصير ليمون. خطوات عمل وصفة الخل وزيت الزيتون للتخلص من الشعر الزائد:- قومي بإضافة المكونات إلى بعضها ودلكي المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر الزائد من الجسم.

اغمسي شفرة الحلاقة داخل الخليط وابدئي في تمريرها على الجسم على المنطقة التي تريدين إزالة الشعر الزائد منها.

يمكنك دهن المنطقة بعد ذلك بزيت الزيتون فهو يقلل من ظهور الشعر الزائد بعد فترة قصيرة من وقت إزالته من الجسم و قبل غسل المنطقة بماء دافئ.

استخدمي هذه الوصفة في كل مرة تقومين فيها بإزالة الشعر الزائد فيها سواء من الوجه أو مناطق الجسم المختلفة وستجدي نتائج مميزة بعد كل مرة من الاستخدام. طريقة عمل سكراب قبل إزالة الشعر المكونات المطلوبة:- كوب كبير من السكر البني.

نصف كوب كبير من زيت جوز الهند الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل الأبيض.

عصير ليمون طبيعي. خطوات عمل سكراب العسل والسكر لتقشير الجلد:- أحضري علبة صغيرة وقومي بإضافة المكونات كلها مع بعضها بعد أن تقومي بتذويب الزيت داخل الميكروويف قليلًا.

قبل عملية إزالة الشعر قومي بدهن جسمك أو المنطقة المراد التخلص من شعر الجسم الزائد حيث أنها تعمل على تقشير الجلد من على الجسم.

كما أنها تعمل على جعل عملية إزالة الشعر سهلة و تزيل الشعر من الجذور وتقلل فترة ظهوره بعد وقت قصير من إزالته من الجسم و استمري عليها قبل وبعد العملية.

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