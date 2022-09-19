نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات مذهلة لتبيض البشرة عن السيدات.. وداعًا للبشرة الداكنة والدهنية من الان في المقال التالي

عمر شويل - جدة البشرة الدهنية هي تقشير مستمر لإزالة الزيوت الزائدة التي تتراكم في مسام الجلد وتسدها هذا يجذب الغبار والبكتيريا إلى هذه الزيوت، مما يزيد من فرص حب الشباب ومشاكل الجلد الأخرى، حيث أن البشرة الدهنية هي البشرة التي تبدو دهنية دائمًا، خاصة على الجبهة والأنف، وتؤدي زيادة الأنسجة الدهنية إلى تضخم المسام، والتي غالبًا ما تكون سببًا لحب الشباب والعيوب والبقع الداكنة، ولها فائدة إضافية تتمثل في منع ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة قبل الأوان، فضلاً عن أن الكثير من السيدات يبحثون بشكل مستمر عن أفضل الوصفات التي تعلاج البشرة الدهنية والداكنة خاصة مع كبر السن عند الكثير منهم، وفي المقال التالي نوضح لكم كافة التفاصيل الهامة حول ذلك.

أسباب البشرة الدهنية

توجد بعض الاسباب التي تصيب السيدات بالبشرة الدهنية الداكنة وهي تتمثل في الاتي:-

السبب الرئيسي هو الوراثة.

سوء التغذية.

إذا كنت لا تعرف كيف تعتني ببشرتك الدهنية، فسوف تزداد دهونتها وستواجه المزيد من المشاكل مع حب الشباب والرؤوس السوداء على وجهك.

ترطيب غير كافٍ للحفاظ على ترطيب البشرة والتخلص من السموم.

يديه تلامسان وجهه باستمرار.

يمكن أن يزيد هرمون التستوستيرون من نسبة الدهون التي تفرز في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الوجه، وخاصة عند الأشخاص ذوي البشرة الدهنية، وهذه من الأمور التي تحتاج إلى معالجة طبية.

النوم على الوسائد المتسخة التي تحمل الجراثيم، أو استخدام المناشف والأنسجة المتسخة.

لا تغسلي الإسفنجة التي تضعين كريم الأساس عليها.

يزيد الاستخدام المفرط للمنظفات من إفراز الدهون.

تتغير الهرمونات عندما يصبح الجلد أكثر دهنية خلال فترة البلوغ والبلوغ ودورة الطمث.

مشكلة البشرة الدهنية

عندما تتجاهل روتين العناية بالبشرة الدهنية، فإنك تبدأ في مواجهة الكثير من المشاكل المزعجة عند الكثير من السيدات يجب عليك اتباع الاتي وأهمها:

إشراق البشرة:

يعود سبب الجلد اللامع إلى إفراز الجسم المفرط للدهون الطبيعية، مما يجعل الجلد لامعًا ويفتح المسام. تؤدي هذه المسام المتضخمة والمرئية إلى فقدان الجمال والروعة.

بشرة دهنية:

ينتج عن زيادة إفراز الغدد الدهنية إفراز دهون زائدة، خاصة في منطقة الجبهة والأنف والذقن، مما يؤدي إلى ظهور بقع دهنية تسد المسام وتسبب ظهور حب الشباب.

حب الشباب:

مشكلة البشرة الدهنية والحبوب لا تنتهي عند هذا الحد! حب الشباب من المشاكل المستعصية التي يواجهها أصحاب البشرة الدهنية، وهو خلل في عمل الغدد الدهنية بالجلد مما يؤدي إلى انسداد مسام الجلد وظهور جزيئات أو كتل صغيرة عليها.

البثرة:

حب الشباب ناتج عن زيادة إفراز الزهم عن طريق غدد دقيقة متصلة ببصيلات الشعر في مسام الجلد على الوجه. يختلط هذا الدهن الزائد بالخلايا الأخرى ويجف على سطح الجلد ويسد المسام ويسبب البقع الداكنة.

المسام الواسعة:

إحدى المشاكل التي يعاني منها الأشخاص ذوو البشرة الدهنية هي القلق من أنه يشجع على تراكم الأوساخ والبكتيريا، مما يجعل الرؤوس السوداء والمسام أكثر وضوحًا.

عيوب المكياج:

تواجه النساء ذوات البشرة الدهنية مشكلة عيوب المكياج. تضعف مستحضرات التجميل بسرعة بسبب إفراز الدهون، مما يتسبب في ظهور البقع وإتلاف الجلد.

تقشير الجلد

تقشير الجلد: يتم ذلك مرة أو مرتين في الأسبوع وهو مهم لإزالة خلايا الجلد الميتة القديمة وإفساح المجال لبشرة جديدة أكثر إشراقًا، حيث تتضمن علاجات إعادة التسطيح جزيئات دقيقة وفرك باستخدام المنتج، وضعيه على البشرة أو بللي الوجه بمنشفة أو قطعة قماش نظيفة من اجل القيام بتنظيف البشرة بالطريقة المثالية.