نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسحتين فقط من كريم البانثينول لفرد الشعر وتنعيمه وبالفعل النتيجة صادمة ستبهرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتمتع كريم البانثينول بالعديد من الفوائد التي تساعد في علاج الكثير من مشاكل الشعر، حيث يدخل في كثير من الوصفات التي تعمل على فرد الشعر وأيضا تنعيم الشعر ويعطي الشعر لمعان، كما إن إعداد وصفة طبيعية بالبانثينول حل لجميع مشاكل الشعر ويرجع ذلك إلى أن كريم البانثينول من أفضل المنتجات الطبية لتنعيم الشعر وفرده ومنحه الترطيب الكامل حيث يعطي الشعر لمعان والقوة معاً، ولذلك يدخل ذلك المكون الطبي فى العديد من الوصفات التي تعالج مشاكل الشعر وتخلصه من مشاكل التجعد والتلف تماما بوصفة بسيطة وغير مكلفة.

كريم البانثينول لفرد الشعر

المكونات:

ملعقة كبيرة من البانثينول.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من جوز الهند الخام.

كبسولة من فيتامين a.

إعداد وصفة لتنعيم الشعر بخلطة البانثينول:

قم بتحضير وعاء صغير ثم قم بتفريغ الكريم في هذا الوعاء.

ثم أضف إليهم بعض المكونات ومن هذه المكونات كبسولة فيتامين a قم بتفريغ الكبسولة لإخراج الزيت من الداخل.

ثم بعد ذلك ضع زيت الخروع إلى باقي المكونات حتى يتجانس القوام ويعطي أفضل النتائج.

قم بغسل الشعر أولا ثم اترك الشعر حتى يجف ثم ضع الخليط على الشعر واتركيه لمدة ساعة.

قم بغسل الشعر بالشامبو وسوف تحصل على أفضل النتائج.

كما يلزم أن تكرر هذه الخطوة عند الحاجة.

فوائد كريم البانثينول للشعر

تعدد استخدامات كريم بانثينول وتعددت أيضا فوائده التي تعالج الكثير من مشاكل الشعر، والتي يمكننا توضيحها من خلال الآتي: