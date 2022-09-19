نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرص الطرية الفلاحي وصلت… طريقة عمل قرص السمسم باللبن البودرة خفيفة وهشه جدا والطعم لا يقاوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمل قرص السمسم باللبن البودرة، القرص من الأشياء المحببة لدي الجميع الكبير والصغير، فهي سهلة التحضير ويمكن تناولها في كل الأوقات مع الشاي، وفي ظل الظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار تبحث كثير من السيدات عن طريقة عمل قرص طرية باللبن البودرة في المنزل حيث أن الكمية التي تصنع في المنزل تكون أكثر بكثير من التي تشتري والتكلفة أقل، لذلك سنوضح لكي سيدتي طريقة عمل قرص السمسم باللبن البودرة بدون زبدة والمكونات متاحة في أي منزل. عمل قرص السمسم باللبن البودرة هذه الطريقة من أسهل طرق عمل القرص بالمنزل ومكوناتها كالتالي: المكونات 2 كيلو دقيق مخبوزات.

3 كوب ماء دافئ.

كوب من الزيت أو السمن.

ملعقتان خميرة فورية.

4 ملاعق كبيرة سكر.

5 ملاعق من حليب البودرة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كيلو من العجوة المطحونة أو المنسولة “للحشو”.

2 ملعقة من السمسم المحمص.

2 ملعقة كبيرة سمن.

كوب من السمسم المحمص” التزين”.

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الزيت. طريقة تحضير القرص طريقة التحضير سهلة وبسيطة ولا تأخذ وقت وهي كالتالي:

نحضر وعاء كبير مناسب للعجن، نضيف الماء الدافيء ثم نضيف الخميرة واللبن البودرة.

نضع الفانيليا والملح ونضع نصف خليط السمن أو الزيت ونقلب المكونات جيداً.

نضع الدقيق ببطء ونقلب جيداً بالملعقة حتى تصبح عجينة ونضيف إليها باقي السمن، ومن ثم نضعها علي رخامة المطبخ وتكون جافة ونظيفة ونستمر في العجن لمدة 10 دقائق حتي تكون عجينة طرية ومتجانسة.

نضع العجينة في إناء مدهون بالزيت وندهن الزيت على وجهها ونتركها لمدة ساعة حتى تخمر ويتضاعف حجمها. طريقة تحضير الحشو نضع التمر مع السمسم والسمن، ونخلطها جيداً حتي تتجانس المكونات.

نشكلها علي هيئة قطع صغيرة.

التزيين الوجه نضع السمسم مع الزيت في طبق ويترك حتى يوضع على وجه القرص.

نعود إلي العجينة لنجدها وقد خمرت معها ونشكلها على هيئة كرات صغيرة،ثم نترك المرات ترتاح لمدة 15 دقيقة أخرين.

نأخذ كرة من العجين نفردها ونضع بها قطعة من التمر ونغلق العجينة جيداً.

تخبز العجينة قليلا حتي تصبح علي هيئة قرص، وتكرر العملية حتى إنتهاء الكمية.

تدخل القرص الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ويكون مسخن مسبقاً.

نترك القرص بالفرن لمدة لمدة 30 دقيقة أو حتى تأخذ اللون الذهبي.

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