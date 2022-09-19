نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دهنة من كيراتين نشا الذرة ستفرد الشعر المجعد والخشن وتقضي على التكسيرات وتجعلك بشعر انسيابي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا شك أن الشعر الناعم إحدى علامات الجمال المميزة ولهذا تحلم كل فتاة بالحصول على شعر ناعم ولامع ولتحقيق هذا الحلم هناك بعض منهم يلجأن إلى منتجات الفرد الصناعية التي رغم فاعليتها وسرعة نتائجها إلا أنها تضر الشعر أكثر مما تنفعه وذلك لاحتوائها على نسبة عالية ومن المواد الكيميائية ولهذا يرفض باقي الفتيات هذه الوسائل ويلجأن إلى استخدام الوصفات الطبيعية التي تتميز بفاعليتها في فرد الشعر الخشن والتي من أكثرها فاعلية النشا التي تأتي على رأس المكونات الطبيعية الأكثر فاعلية في فرد الشعر ولمعرفة كيفية استخدامها لهذا الغرض احرص على متابعة هذا المقال.

كيراتين النشا لفرد الشعر المجعد والخشن

المكونات:

نصف كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

في وعاء صغير أضيفي مقدار النشا ثم أضيفي الماء البارد ثم الماء الدافئ.

بعد اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلين على عجينة سميكة ثم بعد ذلك أضيفي مقدار زيت الزيتون.

وامزجي المكونات جيدا حتى تحصلين على قوام طري يمكنك فرده بسهولة على شعرك.

طريقة استخدام كيراتين النشا لفرد الشعر خلال ساعتين:

اغسلي شعرك جيدا بالشامبو المناسب لنوع شعرك ثم اشطفيه جيدا بالماء الفاتر.

خذي الخليط ووزعيه على جميع خصل شعرك بدءا من الجذور وحتى الأطراف.

غطي شعرك بعد ذلك بغطاء بلاستيكي ثم ضعي فوق الغطاء منشفة ساخنة.

اتركي القناع على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين.

بعد انتهاء المدة المحددة اغسلي شعرك جيدا بالماء فقط للتخلص من بواقي القناع.

جففي شعرك جيدا بمنشفة قطنية.

ثم قومي بتمشيطه سوف تنبهرين من النتيجة سوف تجدين شعرك ناعما وسهل التصفيف.

للحصول على أفضل النتائج استخدمي هذه الوصفة ثلاث مرات أو مرتين أسبوعيا.

فوائد النشا للشعر التالف

هناك الكثير من الفوائد التي يمكنك الحصول عليها من خلال استخدام وصفة النشا للشعر، والتي من أهمها: