نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل أصابع البسبوسة المكرملة باللون الذهبي الجذاب أحلى من بتاعت الحلواني طعمها هيجننك في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من محبي المأكولات الحلوة يرغبون في تناول أصابع البسبوسة المكرملة بوصفة منزلية والتي تعد واحدة من أجمل الحلويات الشرقية وتحضيرها في المنزل يعد من الوصفات السهلة والغير مكلفة لكل ربة منزل، حيث تستطيعي عمل أشهى وصفة بسبوسة مكرملة بمكونات بسيطة وتتميز هذه البسبوسة بسرعة تحضيرها حيث يمكنك تحضيرها لضيوفك أو لاستخدامها كحلوى شهية في المناسبات أو أعياد الميلاد وغيرهم الكثير من المناسبات، ولذلك حرصنا على تقديم وصفة سهلة وشهية لعمل أصابع البسبوسة المكرملة في مطبخك. سر عمل أصابع البسبوسة المكرملة باللون الذهبي المكونات: نصف كيلو من الدقيق (السميد).

نصف كوب سمن.

كوب من جوز الهند المبشور.

كوب واحد من اللبن.

ملعقتين من العسل الجلوكوز.

ملعقة واحدة من الفانيليا.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير: يتم وضع السميد والدقيق وجوز الهند في إناء بلاستيكي وفي وعاء آخر امزجي السكر في نصف كوب ماء.

ثم ضعيهم على النار حتى يتكرمل السكر ومن ثم ضعي السمن معهم وامزجيهم جيدا.

وبعد ذلك يتم إضافة اللبن إلى هذه الوصفة ونواصل التقليب ثم ارفعي الوصفة من على النار.

وقومي بسكبها في وعاء الدقيق والسميد وجوز الهند وقلبيهم جيدا حتى تحصلي على قوام متماسك.

وبعدها اسكبي هذه المكونات في صينية مناسبة مدهونة بالسمن ضعي الصينية في الفرن.

واجعليها على درجة حرارة متوسطة (180 درجة) وقومي بتحضير القطر (الشربات). طريقة تحضير الشربات للبسبوسة يتم إضافة مقدار نصف كوب من السكر مع كوب ماء ويمزج جيدا ويوضع على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

ثم نعصر على الخليط نصف ليمونة عليه ونضيف الفانيليا ونقلبهم جيدا.

وبعد ذلك يتم إنزال الخليط من على النار ونعود مرة أخرى للبسبوسة الموجودة داخل الفرن.

ويتم إخراجها من الفرن بعد ملاحظة نضج البسبوسة وتغير لونها إلى اللون الذهبي.

ثم قومي بسكب القطر عليها بشكل كامل ثم يتم تقطيعها بشكل جيد ونضعها على أطباق التقديم.

ونستطيع إضافة القليل من جوز الهند على وجه البسبوسة من أجل الحصول على مذاق شهي.

كما يمكنك أن تضعي على وجهها شوكولاتة وبعض المكسرات للحصول على طعم لذيذ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر عمل أصابع البسبوسة المكرملة باللون الذهبي الجذاب أحلى من بتاعت الحلواني طعمها هيجننك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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