كريم لبان الذكر غني بالكولاجين سيغنيكي عن جميع الكريمات يعالج التجاعيد والحبوب من أول استعمال 

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عمر شويل - جدة كريم لبان الذكر غني بالكولاجين، لا يقتصر طريقة تبيض البشرة على استخدام كريمات التفتيح أو كريم الأساس، حيث يمكن استخدام عدة ماسكات لتفتيح لون البشرة وإعادة البشرة إلى درجاتها الطبيعية لتستغني عن استخدام كريمات التفتيح مرة أخرى التي تسبب في انسداد مسامات البشرة وظهور حب الشباب والرؤوس السوداء، لذلك يمكن استخدام المكون السحري الذي يطلق عليه كولاجين طبيعي وهو لبان الدكر، حيث يحتوي على خصائص تقوم بإعادة نمو خلايا جديدة بدلا من الميتة التي تسبب غمقان لون البشرة، فهو يستخدم في تفتيح لون البشرة وكذلك يستخدم في التخلص من الطاقات السلبية التي تنتشر في المنزل من فترة لأخرى، ويمكن استخدام هذا الماسك من خلال إتباع هذا المقال.

كريم لبان الذكر غني بالكولاجين

استخدام ماسك في تنظيف البشرة من الأتربة والتصبغات والرؤوس السوداء التي تظهر عليها يجعلها تحافظ على جمالها الخارجي، ومن أفضل أنواع الماسكات الطبيعية التي تعيد للبشرة جمالها الطبيعي هو لبان الدكر المتوفر في جميع محلات العطارة، كما أنه رخيص الثمن ومفعوله مضمون، وتتمثل مكونات الوصفة في توفير الآتي..

المكونات

ملعقة من لبان الدكر المطحون.

1 ملعقة من النشا.

2 ملعقة من الماء.

طريقة تحضير وصفة لبان الذكر لشد البشرة

لبان الدكر من الأعشاب المشهورة منذ القدم وذلك لأنه متعدد الاستخدامات والفوائد، ويمكن استخدامه في تبيض البشرة، كما يمكن استخدامه في التخلص من الطاقات السلبية التي تنتشر في المنزل من فترة لأخرى، وكذلك في التنفس بشكل صحي، ومن المميز أنه رخيص الثمن وغير مكلف، ويعتبر مكونات تلك الوصفة بسيطة ورخيصة الثمن، وتتمثل طريقة عمل تلك الوصفة في إتباع ما يلي.