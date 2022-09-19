نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الطحينة الخام في البيت بمكونات وقوام مظبوط وبطعم صحي ولذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الطحينة الخام، الطحينة من المقبلات التي لاغني عنها في المطبخ المصري، حيث أنها تستخدم في الكثير من الأكلات الشعبية كالفول في الإفطار أو داخل سلطة البابا غنوج الشهيرة التي تكسبها الطعم والمذاق الخاص، كما أنها تضاف للعسل الأسود الذي تكسبه الطعم والمذاق الرائع، ولها عدة استخدامات كسلطة بجانب السمك أو المشويات، وسوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل الطحينة في المنزل.

إعداد وصفة الطحينة فى البيت

المكونات

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من السمسم.

نصف كوب من زيت الزيتون.

تحضير الطحينة

نقوم بتحميص السمسم على نار هادئة داخل مقلاة حتى يصبح لونه ذهبي.

نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع الدقيق وزيت الزيتون، ثم نقلبهم جيداً حتى تتجانس المكونات، ثم نضيف إليهم السمسم على فترات متتالية حتى تصبح قوام الطحينة كما ترغبين به.

يمكن إضافة الزيت إذا كان القوام متماسك وليس لينا.

نضع الطحين في برطمان زجاج ونضعه في الثلاجة لحين الاستخدام.

هذه الطريقة سهلة وسريعة للحصول على قوام طحين ناعم، حيث أنها من أسهل الوصفات التي تقدم مع العسل الأسود وسلطات الطحينة الشهيرة.

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

المكونات

ثمرة باذنجان رومي كبيرة.

فلفل أسود.

ملح.

بابريكا.

معلقة كبيرة من الطحينة.

ربع كوب خل.

شطة حسب الرغبة.

طريقة عمل البابا غنوج

سلطة البابا غنوج من أشهر السلطات التي تعد في الإفطار مع الفول والطعمية كما أنها تستخدم في العديد من الأكلات السمك والمشويات لتكسلها الطعم المميز والرائع وسوف نقدم لكى عزيزتي طريقة عمل سلطة البابا غنوج بطريقة سهله وبسيطة.

تحضير وصفة سلطة البابا غنوج بالطحينة

نقوم بتقشير وغسل الباذنجان ثم وضعه في إناء مملوء بالماء ونقوم برفعه على النار بعد قطعه قطع صغيرة.

بعد سلق الباذنجان نحضر الخلاط الكهربائي ونضع بداخله الباذنجان المسلوق والملح والفلفل الأسود والبابريكا والشطة ونضع الخل والطحين ونقوم بخلطهم جيداً حتى نحصل على قوام كريمي ومتماسك.

نضع سلطة البابا غنوج في بق وتقدم مع الكثير من الأكلات.

هذه الوصفة سهله وبسيطة للحصول على سلطة البابا غنوج الشهيرة، كما أنها لاتستغرق وقت طويل في إعدادها.