نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبيض.. كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتسمين الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتسمين الوجه وإزالة التجاعيد ، تحلم الكثير من السيدات بالحصول على وجه مشرق، والتخلص من تجاعيد الوجه الناتجه عن التقدم في العمر، لذا يتم البحث عن أفضل طريقة لنفخ الخدود وتسمين الوجه، لذا قد تلجأ الى استخدام بعض الكريمات التجميلية لكنها تحتوى على بعض المواد الكيميائية التى تضر بالبشرة، كما إن ليس ليها تأثير سريع وجيد، لذا تم الاتجاه إلى المواد الطبيعية التى تساعد في الحصول على نتائج مضمونة وبدون أضرار، لذا سنقدم لكم كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتسمين الوجه وإزالة التجاعيد.

كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتسمين الوجه وإزالة التجاعيد

تعمل الكريمات الجاهزة على حدوث بعض المشاكل منها طفح جلدى، وغيره من الأمراض الأخرى، لكن أهم ما يميز كريم الخميرة والنشا بأنه لا يحمل اى أثار جانبية، كما إنها وصفه فعاله وغير مكلفه تماما، كما تساعد على امتصاص الزيوت الزائدة في البشرة الدهنية، ومن مكونات هذه الطريقة:

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

علبه فارغة.

طريقة التحضير والاستخدام

للحصول على أفضل نتيجة يفضل اتباع الخطوات البسيطة التالية.

نحضر وعاء مناسب للخلط ونضع به ملعقة كبيرة من الخميرة، ونضيف ملعقة كبيرة من العسل

نقلب جيدا ونضيف ملعقة كبيرة من ماء الورد نخلط المكونات جيدا.

نضع ملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيدا الخليط حتى يتجانس تماما حتى الحصول على قوام كريمي.

نحضر علبة فارغة ونضع فيها كريم الخميرة والنشا، نغلق الزجاجة جيدا

نضع الكريم في الثلاجة نتركه لمدة 10 دقائق حتى الحصول على قوام متماسك.

يفضل غسل البشرة قبل استخدام الكريم بالماء الفاتر والغسول المناسب.

بعد تجفيف البشرة جيدا نفرد الكريم على الوجه بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية في الوجه.

يترك الكريم لمدة ساعة تقريبًا ويتم غسل الوجه بالماء الدافئ للتخلص من بقايا الكريم.

يفضل استخدام هذه الطريقة يومياً مساءا.

يفضل استخدام هذه الطريقة يومياً مساءا. للحصول على أفضل نتيجة يفضل استخدام هذه الطريقة لمدة ثلاثة أشهر أو حتى الحصول على النتيجة المطلوبة.

كما ذكرنا في المقال السابق طريقة عمل كريم الخميرة والنشا حيث يساعد في عملية تسمين الوجه وايضا الخدود بدون أي أضرار فمن المعروف أن الخميرة من أنواع المواد الغذائىة المفيدة البشرة والجسم لذلك يمكن عمل كريم الخميرة في المنزل ووضعه علي الوجه والحصول على وجه ابيض خالي من التجاعيد والبقع الداكنه بدون تكاليف باستخدام مواد طبيعية فيمكن استخدام هذه الوصفات لنفخ الخدود في وقت قصير