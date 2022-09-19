نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سواد سنين سيزول في ثواني. تنظيف طاسة القلي المحروقة من الدهون والبقع الموجودة بها بالخلطة السرية هترجع كانها لسة جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف طاسة القلي المحروقة بمكون سحري، جميع النساء تستخدم طاسة القلي بشكل يومي ولذلك تعتبر من أكثر الأواني التي تتعرض إلى درجة حرارة مرتفعة ولذلك من الممكن أن تتأثر بهذه الحرارة وبالتالي يتم حرقها ويرجع سبب الحريق إلى أكثر من سبب من عدم جودة الطاسة ومن الممكن أن تكون درجة حرارة النار وترك الطاسة لمدة طويلة، وفي بعض الأحيان من الممكن أن تنسى ربة المنزل الطاسة على النار، ولكن مهما كان سبب احتراق الطاسة نحن سوف نقدم لكم وصفة سحرية للتخلص من آثار الحروق التي توجد في الطاسة، لمعرفة مكونات الخلطة وطريقة الاستخدام يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات الوصفة السحرية في تنظيف الطاسة من آثار الحروق

معظم النساء تعاني من مشكلة الطاسة المحروقة وتبذل الجهد الكبير في تنظيفها ولكن بدون فائدة لأنها بالفعل تكون دهون وحروق عنيدة ويصعب التخلص منها بسهولة، وإذا استخدمت ربه المنزل المنظفات التي تحتوي على مواد كيميائية يؤثر هذا على الطعام الذي يتم تحضيره في الطاسة، وبالإضافة إلى أنه يكون سبب في أي إزالة الطبقة الخارجية للطاسة وبتالي يكون شكلها غير لائق في المنزل وتريد ربة المنزل التخلص منها بأي طريقة ولكن ليس هذا هو الحل الأخير والأمثل ولكن لا ليس هو الحل وإنما سوف نقدم لكم وصفة طبيعية بمكونات موجودة في كل بيت، وتتلخص المكونات الوصفة السحرية الرائعة في:

ملعقة من ملح الليمون.

ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

كمية مناسبة من الماء.

قطعة اسفنجة.

خطوات تحضير وصفة تنظيف الطاسة المحروقة

هذه المكونات آمنة جدا على اليدين ولا يوجد منها أي ضرر على الإطلاق، ولا تضرر اليدين ولا تسبب لها أي نوع من الحساسية ومع العلم أن هذه الوصفة تناسب جميع أنواع خامات الطاسات، وتتلخص الخطوات في:

يجب التخلص من بقايا الطعام الموجودة في الطاسة.

يجب تقليب المكونات مع بعضها البعض.

يجب وضع الخليط داخل الطاسة لمدة لا تقل عن ساعة.

يجب إزالة الخليط وغسل الطاسة بقطعة إسفنجية والقليل من سائل الصحو

كما ذكرنا في المقال طريقة تنظيف طاسة القلي المحروقة حيث تريد الكثير من السيدات تنظيف طاسة القلي بسهولة وبدون مجهود أو دعك أو فرك فيمكن الحصول على أواني خالية من الدهون بوضع ملح الليمون أو الصابون السائل أو الخل دقائق مع التقليب جيدا وهذه الطريقة تساعد السيدات علي التخلص من جميع الدهون في الطاسة