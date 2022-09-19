نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك العسل الرهيب لتفتيح وشد البشرة من اول مرة مكونات في كل بيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك العسل الرهيب منزلي الصنع لتفتيح البشرة، اكتشفي هذه الوصفة الطبيعية القائمة على العسل التي تتيح لك الحصول على بشرة متألقة ستتمكن من العناية ببشرتك من خلال التخلص من جميع الشوائب واستعادة بشرة ناعمة ورطبة لا تتخلص من القهوة التي تجمعها عند صنع مشروبك الساخن المفضل استخدميه الآن في روتين جمالك ستتيح لك وصفة الجمال هذه توفير المال بفضل المكونات الطبيعية التي ستجدها في خزائن مطبخك للحصول على بشرة ناعمة ورطبة، يمكنك اتباع وصفة ماسك الجمال محلية الصنع وبالتالي، تحصل على مقشر طبيعي لمحو الجلد الميت ومنع نمو الشعر تحت الجلد. عندما تتخلص بشرتك من جميع الشوائب وتكون قادرة على تجديد نفسها بشكل طبيع. يمكن أن تكون هذه الوصفة مفيدة إذا كنت معتادًا على إزالة الشعر بالشمع. سيعد بشرتك للحلاقة أو الشمع.

مقشر منزلي الصنع بالقهوة المطحونة وزيت الزيتون والعسل لوجه رطب ومقشر

لعمل ماسك للوجه مصنوع منزليًا لتقشير بشرتك والقضاء على جميع الشوائب ، فأنت بحاجة إلى:

3 ملاعق كبيرة بن مطحون

1 ملعقة طعام زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة عسل

إذا كنت معتادًا على القهوة، فلا تتخلص من البن المطحون واحتفظ به لهذه الوصفة ثم امزج هذا المكون مع زيت الزيتون والعسل باستخدام خفاقة صغيرة أو ملعقة خشبية عندما يكون الملمس موحدًا بدرجة كافية، ستحصل على مقشر طبيعي ضعي المستحضر على وجهك مع تجنب منطقة العين اتركي الماسك لمدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة ثم دلكي وجهك بلطف بحركات دائرية للتخلص من الجلد الميت واستعادة بشرة صافية ورطبة أخيرًا، اشطفي وجهك بالماء الصافي.

خصائص زيت الزيتون والقهوة والعسل لبشرة الوجه

تفل القهوة غنية بمضادات الأكسدة وستعمل على تلطيف وتقشير بشرة وجهك بشكل طبيعي سيسمح لك أيضًا بتحسين نسيج بشرتك. القهوة غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والمعادن الأخرى وهو مضاد ممتاز للالتهابات ومزيل للاحتقان له تأثيرات متجانسة ومغلفة تساعد على شد الجلد زيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة يرطب البشرة بشكل طبيعي وهو معروف بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات العسل له خصائص مطهرة ومجددة كما أنه مضاد للجراثيم ومضاد للأكسدة يحتوي على معادن مثل الكالسيوم والنحاس والزنك والحديد والفوسفور والبوتاسيوم. لذلك فإن العسل هو المطريات المثالية التي ترطب البشرة وتنعيمها ومع وصفة التقشير محلية الصنع هذه، ستحصلين على بشرة مقشرة ومرطبة مع ملمس بشرة مصقول وبشرة متألقة.