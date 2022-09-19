نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص كريم لعلاج التجاعيد وتفتيح البشرة من مواد في منزلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم طبيعي يحارب الخطوط الدقيقة والتجاعيد ويزيل الشوائب المرتبطة بالشيخوخة ويخزن مستحضرات التجميل المليئة بالزيوت وغيرها من منتجات مكافحة الشيخوخة. فقط الأخيرة تتكون أساسًا من مواد كيميائية ضارة بالصحة والبيئة لتأخير علامات شيخوخة الجلد دون إنفاق الموارد، اصنع منتجات التقشير الخاصة بك مع المكونات في متناول يدك.

تتسبب آثار الوقت في تقدم البشرة في السن وتبدأ التجاعيد في الظهور على بشرة الوجه تتكون بشكل أساسي من الرقبة والصدر، وهي أكثر المناطق حساسية التي تتعرض للأشعة فوق البنفسجية. لحسن الحظ، من الممكن تأخير هذه العملية بأدوية شائعة واقتصادية وسهلة التحضير. في هذه المقالة، تعرفي على الخطوات الصحيحة للحصول على بشرة جميلة وناعمة وخالية من العيوب.

كيفية محاربة التجاعيد بشكل طبيعي

1. الرعاية الاجتماعية

خلافا للاعتقاد الشائع ، ليس من الضروري استخدام كريمات مقاومة الشيخوخة قبل العرض إذا كان عمرك أقل من 30 عامًا ولديك خطوط رفيعة حول زوايا عينيك أو حول شفتيك ، فقد تكون خطوطًا دقيقة ناتجة عن جفاف الجلد أو أسباب أخرى، بما في ذلك التدخين. لحل هذه المشكلة، فإن العناية بالعين مع ترطيب جيد كافية لتجعلك تبدو جيدًا ولسبب وجيه، فإن تحريك جسمك للخلف وللأمام ضروري لمحاربة التجاعيد على مدار سنواتك بشكل عام، تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات وشرب كمية كافية من الماء يمكن أن يمنع ظهور المرض الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الأمينية لها نشاط قوي مضاد للإسهال هذا يعزز البروتين ، وهو أمر مهم لتسريع تجديد الخلايا. توجد هذه الجزيئات بشكل أساسي في البيض واللحوم والأسماك ولكن أيضًا في الحبوب والبذور الزيتية وما إلى ذلك من المهم أيضًا العناية ببشرتك واستخدام مستحضرات التجميل المناسبة لعمرك ونوع بشرتك.

2. إبطاء شيخوخة الجلد عن طريق حماية بشرتك

لإبطاء العلامات الأولى لشيخوخة الجلد، من المهم حماية بشرتك من الاعتداءات الخارجية من بين الأسباب الرئيسية لشيخوخة الجلد المبكرة: التعرض الطويل للشمس. لمكافحة هذه الآثار من المهم حماية وجهك من أشعة الشمس بنسبة 50 أو أكثر.ينصح بتطبيقه كل صباح في الصيف والشتاء لتصفية أشعة الشمس.

عالجي بشرتك بكريم مضاد للشيخوخة

لصنع كريم طبيعي مضاد للتجاعيد، هناك العديد من الوصفات أفضل ما يمكنك فعله هو استخدام مرطب بمكونات مقاومة للشيخوخة. للقيام بذلك، ابحث عن زيت محايد في وعاء مصنوع من الزيت النباتي والجلسرين وأضف المكونات التالية:

30 قطرة من حمض الفاكهة، الموجودة في المتاجر المتخصصة. هذا الأخير ، المتوفر في شكل سائل ، يجلب الضوء إلى الجسم ويسمح بوضع الجلد في العمق.

أضف إلى هذا الزيت من 6 إلى 7 قطرات من زيت الجيرانيوم روسات الأساسي ، وهو فعال جدًا في منع ظهور التجاعيد.

ثم صب ملعقة من زيت الأفوكادو النباتي. نظرًا لغناه بفيتامين E ومضادات الأكسدة

يوصى به بشكل خاص للبشرة الناضجة والجافة. اتركي المستحضر للراحة طوال الليل في الثلاجة وقدميه في الصباح والمساء. لقناع فائق مضاد للتجاعيد ، أضيفي ملعقة من العسل إلى وصفتك. ضعيه واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل نقع كرة قطنية مغموسة في ماء القستوس أو الورد الدمشقي.