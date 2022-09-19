نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم تبيض الجسم وازالة البقع الداكنه والتصبغات نهائيا من أول استعمال لن تصدقي بياض الثلج في المقال التالي

عمر شويل - جدة للاستغناء عن كريمات التفتيح ومستحضرات التجميل لابد من العناية بجمال البشرة الطبيعي، حيث لابد من إتباع روتين يومي يساهم في تنظيف البشرة من الأتربة، وخاصة أن فصل الصيف يسبب غمقان في لون البشرة نتيجة أشعة الشمس المرتفعة وانتشار الأتربة، سوف نوضح لكم أفضل الوصفات الطبيعية التي تعالج مشاكل البشرة المختلفة والتي تتمثل في الغمقان وظهور حب الشباب والرؤوس السوداء وغيرها من الأمور التي تجعل لون البشرة باهت وغير جذاب.

كريم تبيض الجسم وازالة البقع الداكنه

تراكمات الجلد الميت على البشرة لا تأتى من يوم ولكن من تراكم الأتربة والتعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة دون تنظيف البشرة، لذلك لابد من إتباع روتين يومي لتنظيف البشرة بشكل دائم حفاظا على جمالها الخارجي والنضارة اللامعة، ويمكن عمل روتين يومي للبشرة من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقتين من الزبادي.

ملعقة من عصير الليمون.

نصف ملعقة من الكركم.

1 ملعقة من عصير البرتقال.

طريقة تحضير الكريم

تبيض البشرة وتفتيح لونها بسرعة يحتاج إلى استخدام مكونات طبيعية قوية تساهم في تنظيف البشرة بسرعة، والزبادي من المرطبات الممتازة التي تساهم في ترطيب البشرة وتهدئة الالتهابات، كما يزيل عصير الليمون خلايا الجلد الميت، و الكركم يساهم في اخفاء التصبغات واثار الحبوب، لذلك يمكن استخدام هذه الوصفة في تفتيح لون البشرة من خلال إتباع ما يلي.

أولاً قومي بغسل البشرة وتجفيفها بفوطة نظيفة.

بعدها يتم وضع الزبادي وعصير الليمون والكركم وعصير البرتقال في وعاء مع تقليب جميع المكونات.

استخدمي ملعقة مناسبة في توزيع الماسك على البشرة بالتساوي.

يفضل تدليك البشرة كل خمس دقائق لإزالة الخلايا الميتة.

بعد مرور عشر دقائق يتم غسل البشرة بالماء البارد.

قومي بترطيب البشرة بعد غسلها.

وصفة الليمون والعسل تبيض الجسم وازالة البقع الداكنه

ملعقة من العسل الأبيض.

1 ملعقة من الحليب البودرة.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

يتم خلط العسل والحليب البودرة وعصير الليمون.

بعد ذلك يتم توزيع المزيج على البشرة لمدة ربع ساعة.

ثم يتم غسل البشرة بعد مرور الوقت وتكرار الوصفة.

هناك وصفة أخرى لتبيض البشرة، نحضر طبق كبير ونخلط فيه الكريم مع جميع المكونات السابقة حتى نحصل على خليط متجانس، نغسل البشرة جيدا بغسول مناسب ثم نعرضها للبخار إن أمكن لفترة لا تزيد عن خمس دقائق، نوزع القليل من الخليط السابق على كامل الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة، نغسل البشرة بالماء الفاتر ثم الماء البارد، نحفظ بقية الخليط في علبة محكمة الإغلاق.