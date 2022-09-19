نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الكيراتين.. مكون سري ضعيه على الشامبو يجعل الشعر حرير تطويل وتكثيف وإنبات الفراغات بسرعة الصاروخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تطويل الشعر هو حلم كل فتاة وسيدة أن يصبح شعرها طويلا مثل الكثير من الفتيات الأخريات وذلك لكي تنعم بشعور الثقة بالنفس، لتظهر بشعرها الطويل أمام الأخرين بدون إحراج، ولعمل تشكيلة من التسريحات المختلفة، أو ترك الشعر منسدل على الظهر للتباهي به لذلك أخذ هؤلاء يبحثن عن حل لتلك المشكلة التي أصبحت مشكلة كل جيل فتم إيجاد الحل في مكون سري وهو القرنفل فيعرف القرنفل بأنه من أقوى الأعشاب التي تساعد على تطويل الشعر والتخلص من الفراغات الموجودة في فروة الرأس وتقوية الشعر وتكثيفه في فترة بسيطة ونجده يدخل في كافة الواصفات الهندية لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة استخدام القرنفل مع الشامبو للشعر.

مكونات وصفة القرنفل مع الشامبو

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل الوصفة من خلال النقاط التالية.

21 حبة قرنفل.

10 حبات ثوم.

شامبو.

بلسم.

ملعقة قهوة كبيرة.

طريقة تحضير وصفة القرنفل مع الشامبو

تحضر تلك الوصفة بعدة خطوات سهلة وبسيطة حيث يمكن للجميع أن يقوم بعملها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

في البداية نقوم بإحضار زجاجة الشامبو ونضع بها حبات القرنفل.

ثم بعد ذلك نضع بها حبات الثوم ونغلق زجاجة الشامبو ونضعها جانبا.

ثم بعد ذلك نحضر زجاجة البلسم ونضع بها القهوة ونغلقها ونضعها جانبا.

علينا أن نقوم بترك الزجاجتين دون استخدام حتى اليوم التالي.

في اليوم التالي نقوم بإحضار زجاجة الشامبو ونقوم بأخذ منها المقدار المناسب للشعر وغسل الشعر به.

علينا أن نترك الشامبو لمدة عشر دقائق على الشعر ثم نقوم بشطفه جيدا.

ثم بعد ذلك نحضر البلسم ونأخذ منه قدر مناسب ونستخدمه على الشعر ونتركه لمدة عشر دقائق ثم نقوم بشطفه جيدا بواسطة الماء الجاري.

سوف نلاحظ مدى التخلص من التساقط وإنبات الفراغات بفضل عشبة القرنفل ومدى تنعيم الشعر بفضل عنصر القهوة.

نعمل على غسل الشعر مرتين أسبوعيا.

تطويل الشعر بجنون في اسبوع

يمكن تطويل الشعر بسرعة الصاروخ في اسبوع ، باستخدام البصل فعند طريق تقطيع البصل ووضعه في الماء حتي الغليان ، ثم ضعي زيت الخروع وزيت جوز الهند مع زيت اللوز الحلو معا ، تحصلي على مزيج متجانس ثم ضعي الخليط على الشعر لمدة ساعتين ثم اتركيه حتي يجف تماما ثم اغسلي شعرك بالشامبو الخاص بكي ستلاحظين الفرق في طول شعرك