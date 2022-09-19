نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طرق ازالة شعر الوجه نهائياً في المنزل بدون ألم بدون التهابات في المقال التالي

عمر شويل - جدة على الرغم من أن وجود شعر الوجه طبيعي تمامًا، إلا أن ذلك يظل شيئا مزعج للعديد من السيدات، إلى جانب إزالة الشعر بالشمع أو الخيط، الذي له تأثير مؤقت، أو العلاج بالليزر، الذي قد يكون مكلفًا ، ويختلف نسيج الشعر ونموه من امرأة إلى أخر. هناك بدائل طبيعية يمكنها التخلص من شعر الوجه غير المرغوب فيه مع إبطاء نموه.من الممكن تمامًا إزالة شعر الوجه باستخدام علاج منزلي فعال ويمكن أن تؤدي العديد من طرق إزالة شعر الوجه الطبيعية والميسورة التكلفة إلى إبطاء نمو الشعر أسلوب واحد على وجه الخصوص يعطي نتائج طويلة الأمد ويزيل الحكة وحرق الجلد.

إزالة شعر الوجه بدقيق الحمص وماء الورد والليمون

دقيق الحمص الغني بمضادات الأكسدة يحظى بشعبية كبيرة لخصائصه المقشرة بالإضافة إلى التطهير العميق للبشرة ، فإنه يزيل الجلد الميت ويجعل البشرة أكثر نقاءً. عند دمجه مع ماء الورد ، فإنه يساعد على تنظيف البشرة وتلطيفها. خلال هذا الوقت سوف يبطئ الليمون إعادة نموه. في وعاء ، اخلطي الجرعات التالية:

2 ملاعق كبيرة دقيق الحمص

1 ملعقة صغيرة ماء ورد

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

ستحصلين بعد ذلك على معجون لتطبيقه على المناطق المشعرة. اتركيه حتى يجف لمدة 20 إلى 25 دقيقة ثم افركي بأصابعك ولكن في الاتجاه المعاكس للتخلص من الشعر. يلتصق الشعر بالمعجون ويمكن إزالته بسهولة. للحصول على أفضل النتائج ، يُنصح بتكرار هذه العملية ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع.

حيل طبيعية أخرى للتخلص من شعر الوجه

مثل القناع الذي يعتمد على دقيق الحمص والليمون وماء الورد، يمكن لنصائح طبيعية أخرى التخلص من الحواجب وتنقيتها بشكل دائم. هذه بعض الأمثلة.

إزالة شعر الوجه بمزيج من الشوفان والعسل وعصير الليمون

أما بالنسبة لإزالة الشعر فمن الضروري تناول الشوفان والعسل وعصير الليمون. للاستفادة من خصائصه العديدة، ما عليك سوى مزجه في وعاء:

2 ملاعق كبيرة من العسل

2 ملاعق كبيرة من الليمون

1 ملعقة كبيرة شوفان

وهكذا تحصل على عجينة متجانسة ترسمها على الجل. اتركيه لبضع دقائق ثم دلكي الوجه بحركات دائرية عكس اتجاه نمو الشعر ثم اشطف الوجه بالماء البارد. غني بفيتامين ب والمغنيسيوم والحديد، يزيل الشوفان الشعر بلطف مع تعزيز تجديد الخلايا العسل له تأثير مرطب على الجلد بينما يقلل الليمون من لون الشعر المتبقي. يوضع يوميا.

2.استخدام البابايا والكركم لإزالة شعر الوجه

لسبب واحد تحتوي البابايا على إنزيم يسمى غراء الذي يقلل بشكل كبير من نمو الشعر وبالمثل، يعطي الكركم مزيدًا من الإشراق لبشرة الوجه ويساعد على تنقية الشعر للاستفادة من فوائد هذين المكونين، اقطعي شريحة من البابايا إلى قطع صغيرة واهرسيها حتى تحصلي على عجينة متجانسة ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة من الكركم اخلطي المكونين في وعاء وضعي المعجون على المناطق المصابة ثم قم بتدليك الجلد لبضع دقائق واتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة اشطفيه بالماء الفاتر للتجديد مرتين في الأسبوع.

عمل علاج نشا الذرة والبيض لإزالة شعر الوجه

غالبًا ما يستخدم بياض البيض كقناع للوجه للتخلص من خلايا الجلد الميتة وشعر الوجه. يجف بسهولة وفعالية ويزيل شعر الوجه. يمكن مزجه بالمكونات التالية:

ملعقة كبيرة نشا ذرة

ملعقة كبيرة من السكر

بياض بيضة

بعد خلط هذه المكونات جيدًا ، ضعي طبقة متساوية على بشرتك. اتركيه يجف تمامًا قبل تقشير القناع عكس اتجاه نمو الشعر. ومع ذلك ، تجنبي استخدام هذا القناع إذا كانت بشرتك حساسة أو معرضة لحب الشباب.

هناك طرق عديدة لإزالة شعر الوجه. بعض النصائح الأقل شهرة من غيرها فعالة بشكل خاص وتضمن نتائج دائمة. ليتم اختبارها دون تأخير.