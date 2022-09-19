نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الشيفات.. طريقة عمل العجينة اليابانية السحرية لجميع أنواع المخبوزات هشة وقطنية بمكونات بسيطة جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل العجينة اليابانية السحرية لجميع انواع المخبوزات ، تعد العجائن من الأشياء المفضلة لدى ربة المنزل حيث لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل فتقوم ربة المنزل بعمل المخبوزات الشهية من الفينو، الكيزر، القرص مع السمسم أو العجوة، وتكون البيتزا أيضا هي من أهم أنواع المعجنات التي يتم عملها بكثرة ويعشقها الكبار والصغار، لذلك أخذت الكثير من ربات المنازل يبحثون عن طريقة جيدة لعمل عجينة متناسبة مع تلك العجائن فتم إيجاد العجينة اليابانية السحرية فهي لا تكلفنا الكثير إلى جانب مكوناتها السهلة ويمكن عمل بها كافة العجائن دون عمل أكثر من عجينة وسوف نوضح طريقة عملها من خلال هذا المقال.

مكونات العجينة اليابانية

تنكون تلك العجينة من مكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل منزل وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل العجينة من خلال النقاط التالية.

3 كوب ماء.

ربع كوب زيت.

ملعقة سكر صغيرة.

ملعقة ملح صغيرة.

2 ملعقة خميرة كبيرة.

كيس لبن نيدو.

بيضة.

كيلو دقيق.

طريقة تحضير العجينة اليابانية

تحضر تلك العجينة بعدة خطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع أن يقوم بعملها بكل بساطة وسهولة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

في البداية نقوم بإحضار وعاء عميق ونظيف مناسب للعجن.

ثم نضع به الماء ثم الزيت، السكر، الملح، الخميرة، لبن نيدو، البيضة.

ثم بعد ذلك نقلب المكونات جيدا بواسطة مضرب بيض يدوي حتى تتجانس المكونات جيدا.

ثم بعد ذلك نضع الدقيق المنخول بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام عجينة مناسب.

نقوم بعد ذلك بعجن المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات وتتكون لدينا متناسبة.

نقوم بتغطيتها بعد ذلك ونتركها حتى يتم خمرها جيدا بمثابة ساعة على الأقل.

عند تمام الخمر نعمل على تشكيلها دوائر ونتركها تختمر مرة أخرى.

تشكل العجينة بعد ذلك كما تريد ربة المنزل أن تعدها وسوف تجدها سهلة التشكيل

طريقة عمل الفينو

يمكن أن نقوم بعمل الفينو من خلال العجينة اليابانية السحرية وذلك عن طريق عدة خطوات سهلة وبسيطة وسوف نوضح تلك الخطوات من خلال النقاط التالية.

نحضر صينية ونقوم بدهنها بواسطة الزيت.

ثم بعد ذلك نشكل العجينة اليابانية على شكل أصابع الفينو ونضعها في الصينية.

ثم بعد ذلك نشكل العجينة اليابانية على شكل أصابع الفينو ونضعها في الصينية. وندهنها بواسطة فرشاة بالزيت ونتركها حتى تختمر مرة أخرى.

ثم نضع عليها حبات السمسم وندخلها الفرن.

يجب أن تكون الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

وعند تمام نضج الفينو نخرج الصينية ونستخدمه في عمل السندوتشات وبالهناء والشفاء

أسرار نجاح العجينة اليابانية السحرية

من أهم اسرار نجاح العجينة اليابانية السحرية هذه الطريقة ، عليكي اختيار الدقيق الممتاز وهو الدقيق المتعدد الأغراض الذي يستخدم في الكثير من المعجنات ، كنا يجب اختبار الخميرة ووضعها جيدا وعجنها جيدا حتي تصبح طرية جيدا وتجعلها لفترة طويلة ، كما يجب استبدال المايونيز بربع كوب من الزيت وهذا لا يغير في طعم العجينة اليابانية السحرية شيء.