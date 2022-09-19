نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة القنبلة لتفتيح وتبييض البقع الغامقة والتصبغات حول الفم وجعلها كالحليب من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة غالبًا ما يحدث التصبغات والبقع الغامقة وتغير اللون حول الفم بسبب فرط التصبغ ومع ذلك فإن فرط التصبغ غير ضار، من المعروف أن الجلد حول الفم رقيق وبالتالي أكثر عرضة للتصبغات، هذه البقع الداكنة ناتجة عن كميات عالية من الميلانين، يمكن أن تحدث كميات كبيرة من الميلانين حول الفم لأسباب عديدة مثل التعرض للشمس، والكلف الناجم عن التغيرات الهرمونية أثناء الحمل، والالتهابات، ولكن في هذا المقال يوجد بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على إزالة التصبغات والبقع حول الفم.

تبحث جميع الفتيات عن أكثر الإستخدامات التي يكون لها القدرة على تبييض البقع الداكنة حيث توجد بقع داكنة بالوجه وبالجسم أحيانا لذلك نريد كل فتاة أو إمرأة أن تتخلص من هذه البقع، فمن الأفضل أن نستخدم الوصفات الطبيعية فالوصفة التي نقدمها لكي من خلال مقالنا هذا تكون من أسرع الوصفات التي تعطينا النتيجة المطلوبة في خلال فترة قصيرة جدا.

وصفة الليمون لتفتيح البقع والتصبغات حول الفم

تعمل وصفة الليمون على زيادة الكولاجين وله خصائص تبييض طبيعية، بمزجه بالعسل أو اللبن الرائب يزيد من خصائصه المضادة للأكسدة.

اخلطي بعض عصير الليمون الطازج مع العسل أو اللبن الرائب وضعي معجونًا كثيفًا على المناطق الداكنة.

اتركيها تجف وتغسل بالماء العادي.

وصفة دقيق الحمص لتفتيح البقع والتصبغات

يعمل دقيق الحمص على أمتصاص الزيوت الزائدة في البشرة ويفتحها بشكل طبيعي.

قومي بمزج دقيق الحمص والكركم وبعض من الحليب بكميات متساوية حتي تصبح متماسكة.

ضعيه على المناطق المصابة واتركيه يجف لمدة 10-15 دقيقة.

اغسلي بالماء البارد واستخدمي المرطب المفضل لديكي.

وصفة عصير البصل

البصل هو أحد مضادات الأكسدة الممتازة ويساعد على تفتيح البشرة، كما أنه يساعد في الحفاظ على خلايا الجلد، ويقلل من علامات الشيخوخة.

احضري القليل من عصير البصل الطازج واخلطيه مع القليل من الماء.

ثم ضعيه على المناطق المصابة واتركه يجف ثم يغسل بالماء.

وصفة البطاطس

من المعروف أن البطاطس غني بالفيتامينات والمعادن، كما يعد عنصر ممتاز لتفتيح البشرة ويساعد على تقليل ظهور الندبات والعيوب والبقع الداكنة والتصبغات.

قومي ببشر بعض البطاطس أو خذي شرائح البطاطس وقومي بتدليكها على المناطق المصابة.

اتركيه 20 دقيقة ثم اشطفيه.

مسحوق البازلاء الخضراء

قومي بتجفيف البازلاء الخضراء ثم طحنها حتي تصبح ناعمة.

امزجيها مع الحليب لعمل معجون ناعم.

يوضع على المناطق المتصبغة ويغسل بعد 15-20 دقيقة.

استخدم هذه العلاجات مرة واحدة على الأقل في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.

تحرص كل سيدة على أن تحصل على بشرة جميلة بيضاء ومشرقة لا توجد بها اي عيوب، تعاني بعض النساء الى اسمرار البشرة نتيجة تعرضها إلى أشعة الشمس الحارقة فتعمل علي اسمرار البشرة و الجلد، فتحاول كل سيدة التخلص من ذلك الاسمرار وتريد تبيض البشرة بشكل فعال قومي بإستخدام خلطة الليمون والعسل حيث يعتبر هذه الخلطة من أكثر الوصفات فاعلية في تبيض البشرة.