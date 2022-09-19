نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفخي خدودك.. الخميرة والزبادي خلطة لتسمين ونفخ الخدود والوجه بسرعة خيالية في 3 أيام بدون بوتوكس ولا فيلر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عد مشكلة الوجه الرفيع من المشاكل الدائمة التي تواجه الكثير من السيدات والفتيات حيث لا يظهر جمالهم الطبيعي، لذلك بحثت الكثير من هؤلاء عن طرق ووصفات طبيعية تستطيع من خلالها نفخ الخدود وتسمين الوجه وتم إيجاد وصفة الخميرة مع الزبادي حيث تكون لتلك الوصفة فاعلية كليرة على الوجه، فلم يقتصر دور الخميرة على العجائن فقط بل لها دور فعال على البشرة حيث تعمل على نفخ الخدود وتفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد من أول استعمال ويكون الزبادي من المكونات الطبيعية التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن والكالسيوم وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير الوصفة والمكونات الخاصة بها.

مكونات وصفة الخميرة مع الزبادي

تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل منزل منها الزبادي والخميرة وهم لها فعالية كبيرة في نفخ الخدود وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

خميرة.

زبادي.

كركم.

زيت زيتون.

طريقة تحضير وصفة الخميرة مع الزبادي

تحضر تلك الوصفة بعدة خطوات سهلة وبسيطة فيمكن للجميع أن يقوم بعملها بكل سهولة دون مجهود أو تعب وسوف نوضح خطوات تحضير تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

في البداية نقوم بإحضار وعاء ونضع به الخميرة والكركم ونقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم بعد ذلك نضع عليهم الزبادي بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام متجانس ومتناسب.

وأخيرا نقوم بوضع ملعقتين من زيت الزيتون مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام متجانس.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه قبل وضع الوصفة جيدا ثم نقوم بتنشيفه بواسطة فوطة.

بعد ذلك نضع الخليط على الوجه ونتركه لمدة 20 دقيقة ثم نقوم بغسله بواسطة الماء.

سوف نلاحظ مدى نفخ الخدود وتسمين الوجه من أول استعمال.

للمداومة على تلك الوصفة يجب أن تكرر مرتين أسبوعيا حتى نحصل على أفضل النتائج.

سوف نلاحظ تسمين الوجه بعد 3 أيام فقط من استخدام الوصفة.

نلاحظ مدى تفتيح الوجه ونضارته والتخلص من الاسمرار والبقع والتجاعيد بفضل تلك الوصفة.

خلطة نفخ الخدود بسرعة جدا

يمكن تسمين الوجه وجعل الخدود ممتلئة بهذه الطريقة المفضلة ، عليكي وضع ملعقتين كبيرتين من ماء الورد مع ملعقتين من زيت النعناع مع زيت جوز الهند مع ملعقتين من كريم الجلسرين الطبي ، ثم اخلطي هذه المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس وضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 10 دقائق ستحصلي علي وجه منفوخ مثل الهنديات