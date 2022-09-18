نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز رباني معجزة الخل والملح لازالة الشع نهائيا وبدون رجعه لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة الخل والملح لإزالة الشعر ، يلعب الخل دورًا حيويًا في إزالة الشعر غير المرغوب فيه بشكل فعال من الجسم ، وهي مشكلة تواجهها كل امرأة وفتاة ، مما يجعلها تبحث عن طرق لإزالة الشعر تقلل بشكل كبير من نموه لأن الخل الأبيض يحرق الشعر. البصيلات وتقليل نمو الشعر تدريجيًا حتى يزول تمامًا ، لأنه لا توجد طريقة دائمة ودائمة لإزالة الشعر من الجسم ، لأن إزالة الشعر تختلف من شخص لآخر ، فقد تكون هناك وصفات طبيعية لتقليل نمو الشعر ، لذا استخدم الخل طريقة الملح لإزالة الشعر من أشهر الوصفات لكن الكثير من الناس لا يعرفون تطبيق طريقة الخل والملح لإزالة الشعر.

خلطة الملح والخل لازالة الشعر الزائد نهائيا

مكونات خلطة الملح والخل لازالة الشعر :

كوب من الملح

١/٢ كوب من الخل الابيض

طريقة استعمال خلطة الملح والخل :

قومي بمزج كلا من الملح والخل سويا ، ثم قومي بازالة الشعر الزائد بالطريقة المعتادة او المفضلة لديك ، ثم قومي بدهن الجسم والمناطق التي تم ازالة الشعر منها بالخل والملح وتترك ثم تشطف ، وتكرر هذه الوصفة بعد كل مرة يتم فيها ازالة الشعر الزائد وهذا للحصول على نتيجة افضل والتخلص من ظهور الشعر مرة اخرى

خلطة السكر والليمون لازالة الشعر نهائيا

مكونات شمع السكر لازالة الشعر الزائد نهائيا:

نصف كوب من السكر

ربع كوب من الليمون

نصف كوب من الماء

طريقة الاستعمال :

قومي بوضع كلا من الليمون والماء والسكر على النار مع التقليب الى ان تغلي المكونات سويا ، ثم قومي بخفض الحرارة مع التقليب على نار هادئة والاستمرار في التقليب حتى تحصلين على لون ذهبي بني ، ثم ارفعي مقلاتك عن النار واسكبي الخليط في وعاء زجاجي واتركيها حتى تبرد مدة نصف ساعة على الأقل ، ثم قومي بقطع قطعة من الشمع السكر وافرديها على المنطقة المراد ازالة الشعر منها والتي يجب ان تكون جافة وتترك دقيقة تقريبا ، ثم انزعي الخليط بعكس اتجاه الشعر وهذا لازالة الشعر بكل سهولة.