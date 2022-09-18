نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لتنظيف ألكرشه في 3 دقائق تضمن التخلص من رائحتها نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم في هذا المقال أسهل الوصفات لتنظيف ألكرشه والممبار بكل سهولة وهى تعد من أسرع وأحسن الطرق استخدام التي لا تأخذ وقت ولا مجهود وتكون معظم مكوناته بالمنزل ولا تحتاج أي تكلفة ولا شراء أدوات للتنظيف، وسنتحدث في هذا المقال عن مكونات وطرق لتنظيف يجعلها بدون أي روائح وبدون أي مجهود أو تكلفه عالية.

طريقة تنظيف ألكرشه

كثير من النساء يبحثن عن طرق سهلة وسريعة ومضمونة للتخلص من الرائحة الكريهة داخل ألكرشه

نحضر وعاء ونضع به ماء دافئ لإضافة ألكرشه ونترك ألكرشه في الوعاء لمدة 20 دقيقة.

وفي وعاء آخر نضع ماء ساخن ونضع من أربع أقراص أسبرين ومعلقتان كبار من الخل ونقوم بالتقليب حتى يذوب الأسبرين.

ويتم خروج ألكرشه من الماء الدافئ إلى الماء الساخن والأسبرين لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

ثم نقوم بخروج ألكرشه تدريجيا ويتم تنظيف الطبقة الخضراء بسكين حتى تصبح الق

ألكرشه بيضاء من أي شوائب خضراء.

ويتم غسلها جيدا بماء وليمون وخل ونشأ حتى تصبح نظيفة تماما.

طريقة تنظيف الممبار

أولا تنزع الدهون من الممبار ونغسلها جيدا ونقلبها على الوجه الثانى.

نقوم بنقع الممبار في نصف كوب من الخل وربع كوب من الملح لمدة ساعة.

ونقوم بنزع باقي الشوائب الموجودة في الممبار بالسكينة.

و نقوم بشطفه جيدا ثم نضع عليه كمية مناسبة من الملح والخل نتركه لمدة ساعة ونقوم بعد ذلك بالشطف وبعد ذلك نقوم بتدليك الممبار بالدقيق وبعد 10 دقائق نقوم بشطفه جيدا.

طريقة تنظيف الممبار بالسفن أب

طريقة تنظيف الممبار بالسفن أب يعد من الطرق السهلة والبسيطة، ويمكنك استخدامها من خلال قلب الممبار تحت الحنفية، وغسله جيدا من الفضلات، ثم نضع الممبار في وعاء ونضع عليه زجاجة من السفن وبعد ساعة نقوم بشطفه.