نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من اسرار الهنود.. مكون سرى معجزة ضعية في الشامبو لتطويل وتنعيم الشعر يجعل الشعر ينمو بدون توقف ومنع الصلع والتساقط نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكون سرى معجزة ضعية في الشامبو لتطويل وتنعيم الشعر ، مكون ضعيه في الشامبو من أجل الحصول على نعومة وطول فائق للشعر، وبسهولة تامة، ويتوفر ذلك في بعض الزيوت التي كان منبعها الهند، والتي تستخدم في هذه الأغراض، حيث أنها تتسم بالنتائج الممتازة على الشعر، وكذلك سهولة استخدامها وتوفرها، وفي ما يلي سنتعرف على أكثر من نوع من الزيوت التي يمكنك إضافتها على عبوة الشامبو الخاص بك من أجل الحصول على شعر طويل ورائع.

مكون سرى معجزة ضعية في الشامبو لتطويل وتنعيم الشعر

الزيوت الهندية المستخدمة للشعر مستخلصة بشكل كامل من أعشاب ومواد طبيعية، لذا هي مكونات طبيعية تساهم في الحفاظ على الشعر وإطالته وكذلك تنعيمه.

زيت جوز الهند لتطويل الشعر

هذا النوع من الزيوت شهير جدا ومتوفر في أماكن كثيرة خاصة في مصر، وهو يمتاز برائحته وشكله وكذلك نتيجته الممتازة على الشعر كما أنه من الزيوت الطبيعية التي يمكنك أن تشتريها على شكل كتل صغيرة ولكنه مع التسخين يذوب بمنتهى البساطة ويمكنك استخدامه عن طريق إجراء حمام كريم لشعرك ثم غسله بالشامبو أو وضع نسبة من زيت جوز الهند في عبوة الشامبو الخاص بك أو البلسم على أن تغسلي رأسك به جيدا ثم تدلكيها لمدة خمس دقائق ثم تشطفي جيدا لأفضل نتيجة.

الأفوكادو لتطويل الشعر وتنعيمه

بالرغم من أن هذا النوع من الفاكهة غير متداول كثيرا إلا أنها تحتوي على فوائد جبارة، حيث أنه:

يفيد جدا في الشعر ويقدم له كثير من الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة أي مشكلة تواجه الشعر، كما يزيد نموه ويعالج أمراضه.

يمكنك استخدام الأفوكادو بطريقة بسيطة، وهي أن تهرسي الثمرة جيدا ثم تقلبيها مع زيت الزيتون.

وتضعيها على الشعر لبعض الوقت وبعدها تغسلي شعرك بالشامبو جيدا، وبعدها تتركيه للتهوية والجفاف.

زيت الخروع لتطويل الشعر وتجميله

وهو من الزيوت التي لها باع طويل في علاج مشكلات الشعر وتحسين مظهره وتنعيمه وكذلك تشجيع فروة الرأس على إنتاج شعيرات جديدة مما يؤدي لإنبات أي منطقة فارغة بالرأس، بالإضافة إلى إطالة الشعر وتقويته.

إن كنت تريدين وضع هذا الزيت على الشامبو الخاص بك فلا بأس بذلك ولكن من الأفضل أن تقومي بتدفئة الزيت إلى حد ما، ومن بعدها دهان شعرك بالكامل به والبيات طوال الليل برأس معصوبة ثم غسل هذا الزيت في الصباح.