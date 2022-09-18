نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر الجيب بالسمسم بأسهل وأسرع طريقة ألذ وأشهى فطائر للفطور والعشاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة فطائر الجيب بالسمسم ، من المعجنات والمخبوزات الهشة اللذيذة والشهية، والتي تقدم على وجبة الفطور أو العشاء، فهي خفيفة على المعدة، كما يمكنكم حشوها بأية حشوة تفضلونها، وهي من الفطائر التي تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية، وشكلها الخرافة والجذاب أيضًا، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، وتحظى بإقبال الجميع أيضًا، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس بالجبن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر الجيب بالسمسم بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر الجيب بالسمسم

تتكون فطائر الجيب بالسمسم من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

5 أكواب دقيق.

كوب ونصف ماء دافئ.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

3 ملعقة كبيرة حليب بودر.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة خل.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة ملح.

مقادير الوجه

نصف كوب سمسم محمص.

ثلث كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة فطائر الجيب بالسمسم بخطوات سهلة وبسيطة، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الماء الدافئ والخميرة الفورية والسكر الناعم، ثم نقلب جيدًا حتى تذوب المكونات.

ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة 10 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.

بعد ذلك نقلب الخليط، ثم نضيف إليه الدقيق والحليب البودرة والبيضة والبيكنج بودر والملح والزيت، ثم نقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نعجن جيدًا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ونضعها في وعاء مدهون بالزيت، ثم نغطي العجينة بكيس بلاستيك، ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة 40 دقيقة.

بعد ذلك نقسم العجينة إلى 16 كرة متساوية في الحجم ونغطيهم.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الماء والعسل، ثم نقلب جيدًا حتى يتجانس الخليط.

ثم نفرد كل كرة بالشوبك بسمك رفيع على شكل فطيرة صغيرة، ثم ندهن نصفها بالزيت، ثم نثني الفطيرة وندهن نصفها بالزيت، ثم نثنيها مرة ثانية ونضغط على الأطراف.

بعد ذلك نغمس الوجه في خليط العسل، ثم في السمسم.

ثم نضع الفطيرة في صينية فرن.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها لمدة 15 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ثم نغطي الفطائر لكي تظل طرية.

بعد ذلك تكون الفطائر جاهزة للحشو.

ثم نقدم فطائر الجيب بالسمسم في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل حشوة فطائر الجيب بالسمسم

المكونات

شرائح لانشون.

شرائح جبن شيدر.

خس.

شرائح جبن رومي.

حلقات زيتون (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الزيتون المخلل التفاحي في المنزل بدلًا من شرائه).

شرائح طماطم.

طريقة التحضير