نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة مذهلة لتبيض الوجه وتفتيح البشرة.. تبيض الوجه في يوم واحد في المقال التالي
عمر شويل - جدة تبحث العديد من النساء عن طرق لتفتيح لون بشرتهن، وخاصة وجههن وذلك لأنهم أكثر عرضة للعوامل التي تسبب اسمرار البشرة مثل أشعة الشمس والغبار والبرد، فضلاً عن التكلفة العالية لجلسات تفتيح البشرة، و في هذا المقال سأحاول أن أقدم لكِ أهم وصفات التفتيح التي يمكنكِ استخدامها في المنزل باستخدام المكونات المتوفرة في مطبخك والتي ستعطيكِ نفس النتائج التي ستحصلين عليها في مركز التجميل.
وصفة تبييض الوجه ليوم واحد
قد تكون هناك حاجة إلى علاج سريع وفعال للبقع الداكنة والعيوب على الجلد، خاصة إذا كان هناك سبب مقنع، وتتساءل الكثير من النساء عما إذا كانت هناك وصفة للتبييض في يوم واحد. في الواقع، هناك العديد من المكونات الطبيعية بفوائد تبييض سريعة ومضمونة ومناسبة لجميع أنواع البشرة.
التبييض في يوم واحد بالعسل
- العسل مفيد جدًا في الحصول على بشرة أكثر إشراقًا بدون عيوب أو كلف، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة والعديد من الفيتامينات التي تساعد على التخلص من حروق الشمس وإزالة الحبوب التي تسبب تغير اللون، والعسل فعال جدًا في الإشراق ويعطي نتائج سريعة.
- لنتائج أسرع، أضيفي نصف ملعقة من ماء جوز الهند أو زيت جوز الهند وملعقة صغيرة من الزبادي إلى ملعقة من العسل، اخلطي هذه المكونات وضعيها على البشرة لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء الفاتر. يوصى بوضع القناع بعد فتح المسام بالبخار. يساعد ذلك بشرتك على امتصاص واستخدام المزيد من الخليط.
كريم تبييض بشرة الأرز
- الأرز هو أحد المكونات السحرية التي تستخدمها النساء الآسيويات للحصول على بشرة عادلة ومتساوية.
- انقعي ملعقتين كبيرتين من الأرز في نصف ملعقة صغيرة من الماء الساخن لمدة ساعة، ثم صفيها وطحنها إلى مسحوق، أضيفي ملعقة صغيرة من الحليب، 5 قطرات من ماء الورد وكبسولة فيتامين هـ اعصريها لخلط المكونات، ضعي الخليط في الثلاجة لمدة ساعة، استخدميها يومياً قبل النوم واغسلي وجهك بالماء الفاتر في الصباح، هذا الكريم فعال جداً وسترى النتائج من اليوم الأول.
مزيج الكركم والحليب للتبييض
- تم استخدام الكركم في الماضي لإزالة البقع الداكنة على الجلد لاحتوائه على عناصر تساعد على تقليل الميلانين في الجلد الذي يسبب البقع الداكنة وفرط التصبغ، كما يساعد على تجديد وإزالة خلايا الجلد الميتة، كما أنه فعال في إنقاص الوزن.
- اخلطي 1 ملعقة صغيرة من الكركم مع 1 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة و 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد، ضعي القناع على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر، ويلطخ الكركم الجلد بسرعة ويصعب إزالته، لذلك يوصى بعدم ترك القناع لمدة تزيد عن 15 دقيقة.
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