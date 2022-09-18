نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة لتبيض الوجه من أول مرة.. أقوى وصفة لتفتيح البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك بعض السيدات الذين يبحثون عن طرق تفتيح البشرة حيث هناك بعض الوصفات من أجل تفيح البشرة وتعتبر من أقوى وصفات تفتيح البشرة تتكون من إضافة 1 ملعقة كبيرة من النشا مع 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد و 1/2 ملعقة صغيرة من العسل الأبيض والتي لها فوائد عديدة للبشرة، ثم تخلط المكونات وتوضع، ثم يشطف بلطف.

وصفة لتبيض الوجه

خذي ملعقة صغيرة من النشا وملعقة صغيرة من حليب البطاطس البودرة، اخلطي المكونات وضعيها على بشرتك لمدة 20 دقيقة، بعد أن يجف القناع على بشرتك، اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

بعد ذلك، ضعي ماء الورد لإغلاق المسام على بشرتك. إذا كانت بشرتك دهنية، قد تحتاجين إلى إضافة قطرتين من عصير الليمون إلى الخليط للحصول على نتائج جيدة، يوصى بتكرار القناع 4 مرات في اليوم لمدة أسبوع.

تزيد البشرة الدهنية من كمية الدهن المفرز، وتتراكم فيها الأوساخ والبقع، ويمكن أن تسبب أيضًا حب الشباب، مما يؤدي إلى ظهور ندبات على الجلد وتغيرات في لونه، لذا يلزم التقشير.

وصفات لتبييض البشرة الدهنية

قناع الطماطم من أهم الأشياء التي ستساعد على تفتيح البشرة الدهنية لأول مرة، حتى يخرج لونها ويحميها من أشعة الشمس. العسل يرطب البشرة ويزيل السكريات من الخلايا الميتة ويتركها منتعشة وخفيفة.

كيفية صنع ماسك للوجه للبشرة الدهنية

تخلط الطماطم بالخلاط ويضاف السكر والعسل.

افركي على الوجه لمدة 5 دقائق، وركز على البقع الداكنة، واتركيه لمدة 20 دقيقة.

ثم اغسلي وجهك بالماء البارد ورشي به ماء الورد.

مدة الاستخدام: تطبيق هذه الوصفة مرتين في الأسبوع سيمنحك وجهًا أبيض جميلًا بعد أسبوعين من تطبيق الوصفة.

أسرع وصفة تبييض البشرة

الزبادي من أفضل العلاجات الطبيعية وأسرع وصفة للتبييض يقلل بشكل فعال من الشوائب والعيوب الأخرى لذلك ينصح بتناول نصف كوب من الحليب الطازج و 1-2 ملاعق صغيرة من العسل ثم إضافة العسل. ضعي المزيج في نصف كوب من الحليب على وجهك ورقبتك وانتظري 20 دقيقة ثم اشطفي وجهك ورقبتك بالماء. نوصي بتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

خلطة طبيعية لتبييض البشرة

تعد فاكهة البابايا والصبار من أهم العلاجات الطبيعية لتفتيح البشرة، حيث يمكنك طهي فاكهة البابايا والليمون، وخلط قطع البابايا وإضافة بضع قطرات من عصير الليمون لعمل عجينة، وتقليل الشوائب والعيوب على وجهك عن طريق تدليك بشرتك، اتركي البقع الصبغية وامزجيها لمدة 10-15 دقيقة قبل غسل وجهك وتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

يمكن أن يساعد الصبار أيضًا في تفتيح لون بشرتك. خذ ملعقة كبيرة من جل الصبار الطازج وملعقة صغيرة من السكر البني، واخلط المكونات جيدًا، ثم ضع الخليط على وجهك ورقبتك، وانتظر بضع دقائق، وثم اغسل وجهك بالماء الفاتر الماء ويمكن تكرار التجربة مرتين في الأسبوع.