طريقة عمل فته الشاورما السوري الرهيبة في البيت طعمها إدمان مثل الجاهز بالضبط

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عمر شويل - جدة طريقة عمل فتة الشاورما السوري، تختلف أنواع الفتة من بلد إلى أخرى، ولكنها تتميز بسهولة تحضيرها وتناولها أيضا، وتحضر الفتة من مكونات سهلة ومتاحة بكل منزل، وتوجد أنواع كثيرة من الفتة فتوجد فتة اللحم وفته الفراخ وفاة الشاورما السورى، وتعتبر فتة الشاورما السوري من احلي أنواع الفتة التي تقدم على المائدة، وهى التي سوف نقوم بتحضيرها معكم بكل التفاصيل التي تعد بها. طريقة عمل فتة الشاورما السوري:- المكونات:- ثلاث قطع من صدور الدجاج المخلي.

٣ أرغفة من الخبز الشامي.

٢ كوب من الأرز الأبيض المصري.

٣ ملاعق من الزبدة الطرية.

٥ أكواب من مرقة الدجاج المالية.

٤ ملاعق من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من بهارات الفراخ.

ملعقة صغيرة من القرفة.

بصلة متوسطة مقطعة.

ملعقة كبيرة من السماق. مكونات صوص الفتة السورى:- ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

٤ أكواب من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتين زيت نباتي. طريقة التحضير:- أولا نقوم بتقطيع الخبز إلى مربعات متوسطة الحجم باستخدام المقص حتى يكون بشكل متساوي.

نقوم بتحضير مقلاة توضع بها كمية قليلة من الزيت ونقوم بتحمير الخبز بها بعد أن يصبح باللون الذهبي.

نخرج الخبز من الزيت على ورق مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد.

نقوم بعد ذلك بغسل الأرز ونتركه منقوع في الماء لمدة نصف ساعة.

يصفى الأرز من الماء ويترك في المصفاة حتى الاستخدام.

في وعاء نقوم بوضع الزبدة وترفع على النار ونتركها حتى يذوب.

نضيف الأرز على الزبدة بعد تصفيته ويقلب بواسطة ملعقة خشبية.

نضيف الملح على الأرز ونضيف مرقة الدجاج ونقلب جيداً.

نقوم بتسوية الأرز على نار متوسطة حتى الغليان ثم نقوم بتهدئة النار ونتركه على النار لمدة نصف ساعة.

نقوم بإحضار مقلاة ونضع بها كمية قليلة من الزيت ونقوم بتقطيع الدجاج إلى قطع رفيعة ثم نقوم بوضعها في المقلاة الساخنة ونقلب حتى ينضج الدجاج تماماً.

نضيف البصل المقطع إلي الدجاج ونضيف الفلفل الأسود والسماق والقرفة وتقلب المكونات جيداً.

نضيف كوب من مرقة الدجاج على الدجاج المتبل ونقلب حتى تنضج تماماً.

نقوم بتحضير صوص الزبادي كالتالي، نحضر وعاء ونضع الثوم المهروس وعليه الزيت النباتي ونقلب على النار حتى يذبل لون الثوم.

نقوم بإضافة الزبادي والملح ونقلب لمدة دقيقتين ثم ترفع من على النار.

نقوم الآن بتحضير فتة الشاورما، نحضر طبق مسطح كبير ونضع الخبز المقلي ثم نضع عليه القليل من مرقة الدجاج.

نضيف عليهما طبقة من الأرز ونضع عليها صوص الزبادي ثم نقوم برص قطع الدجاج على وجه الفتة.

ونرش على الوجه رشه من البقدونس المفروم وتقدم ساخنة.

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