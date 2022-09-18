نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضرار كريم نيفيا الازرق للوجه لن تصدقى كارثة علي البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أضرار كريم نيفيا الأزرق للوجه قد تثير خوفك قليلًا وتجعلك تترددين في شرائه، ولكن نوصيكِ بألا تتعجلين، فبالإضافة إلى أضراره النادرة التي سوف نوضحها من خلال في السطور القادمة، يحتوي كريم نيفيا على العديد من المكونات المذهلة لبشرتك.

أضرار كريم نيفيا الأزرق للوجه

ومن أضرار كريم نيفيا الأزرق للوجه التي تنشأ عن الاستخدام الخاطئ له كلاً مما يلي:-

يتركب كريم نيفيا الأزرق من بعض المكونات التي قد تهيج بعض أنواع البشرة.

لا يمكن استخدام كريم نيفيا مطلقًا مع البشرة الدهنية؛ وذلك لقوامه الكثيف والدهني.

لا يحتوي كريم نيفيا الأزرق على مكونات مغذية للبشرة، كمضادات الأكسدة والفيتامينات.

يتسبب في ظهور حب الشباب لبعض أنواع البشرة.

يؤدي الاستخدام المفرط له إلى انسداد المسام.

ومن أضرار كريم نيفيا الأزرق للوجه أنه قد يحدث مفعولًا عكسيًا؛ بحيث يتسبب في ظهور مناطق داكنة بالبشرة.

قد يتسبب في ظهور التجاعيد أو الخطوط البيضاء على البشرة، ولكن يعد ذلك من الآثار الجانبية النادرة للكريم.

أضرار كريم نيفيا الأزرق للحامل

من أخطر إضرار كريم نيفيا الأزرق للحامل أنه يخترق المشيمة ويؤثر على الجنين.

كما أنه قد يؤثر على تطور الجنين داخل الرحم، ويتسبب في حدوث التشوهات الجنينية.

قد يعمل على وفاة الجنين.

لا يساعد على التخلص من علامات تمدد الحمل أو الكلف.

نيفيا الازرق للوجه

وفيما يلي نذكر لكم بعض المعلومات المهمة حول كريم نيفيا رائد مجال العناية بالبشرة: