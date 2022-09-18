نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تتخلص من الحبوب تحت الجلد بثلاث خطوات عملية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائما ما يحظي الوجه والبشرة بالنصيب الأكبر من الاهتمام لكل من الرجال والنساء فالجميع يسعى للحصول على بشرة صافية نضرة لامعة تتمتع بالصحة والشباب والحيوية وهناك الكثير من المشكلات التي تتعرض له البشرة مثل الجفاف والاسمرار والكلف والبقع الداكنة ووجود بعض أثار الندبات والحروق والأمراض الجلدية ومن أكثر المشكلات التي تواجه المراهقين والشباب هي حبوب الوجه بشكل عام ولكن حبوب البشرة الموجودة تحت الجلد تكون أكثر سوء لأنها تحتاج أكثر من مرحلة حتي يتم التخلص منها علي عكس الحبوب العادية التي تكتفي بوضع وصفات أو كريمات تقضي عليها وسوف نذكر هنا بعض الطرق التي تساعد في التغلب علي تلك المشكلة.

أسباب تكون الحبوب تحت الجلد

ينتج ذلك من تراكم الدهون في المسام التي تخرج منها شعر الوجه مما يؤدي إلي تكون حبوب بنفس لون الجلد ولكن تجعل ملمس الجلد غير أملس وفي بعض الأحيان يؤدي التراكم الشديد للدهون إلي تكون حبوب كبيرة الحجم تسبب ألم للمنطقة المحيطة بها نتيجة شد الجلد في هذه المنطقة .

كيف تتجنب مشكلة حبوب الجلد

يمكن تجنب هذه المشكلة بثلاث خطوات بسيطة وهي :

تقشير الجلد كل أسبوع للتخلص من الجلد الذي يساعد في عدم خروج الحبوب للخارج. الترطيب المستمر للبشرة . الحرص علي عدم نزول الزيت المستعمل للشعر علي الوجه أو الجبهة عن طريق الخطأ و غسل الوجه جيداً بغسول مناسب.

وصفات للتخلص من الحبوب

بعد تقشير الوجه تخرج الحبوب للخارج ويمكن حينها التخلص منها .

مكونات الوصفة الأولى

ملعقة خل تفاح .

ملعقة حلبة مطحونة.

ملعقة شوفان .

عسل أبيض.

تخلط هذا المكونات جيداً وتوضع علي الوجه لمدة نصف ساعة .

مكونات الوصفة الثانية

ملعقة عسل أبيض.

ملعقة قهوة .

ملعقة نشا .

تخلط المكونات ونضعها علي الوجه لمدة عشرين دقيقة مرتين في اليوم .

مكونات الوصفة الثالثة

ملعقتين خل تفاح .

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

زبادي .

بعد خلط المكونات نضعها لمدة عشرين دقيقة ويجب بعدها غسل الوجه بالماء الفاتر وليس الساخن.

مكونات الوصفة الرابعة

شاي اخضر.

زبادي.

حليب بودر .

تخلط المكونات وتوضع على بشرة نظيفة لمدة عشرين دقيقة.