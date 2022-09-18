نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوشن وشامبو نيفيا للاطفال وداعاً لدموع طفلك اثناء الاستحمام في المقال التالي

عمر شويل - جدة شامبو نيفيا للاطفال هو أحد مجموعة نيڤيا للأطفال للعناية بجسم وشعر الطفل، يعمل شامبو نيفيا للاطفال على تنظيف جسم الطفل ويحافظ على شعره من الجفاف، تم صنعه بواسطة الخبراء ليلائم بشرة الطفل ويحفظها من الحساسية، شامبو نيفيا للاطفال آمن تماماً لا يسبب الدموع، ويجعل درجة حموضة فروة الرأس متوازنة.

طريقة استخدام شامبو نيفيا للاطفال

يتم استخدام الشامبو كالتالي:-

وضع كمية صغيرة من شامبو نيڤيا على الرأس ثم تدلك بلطف.

يتم غسل الشعر بالماء الفاتر.

يمكن استخدامه يومياً.

ما هي مكونات شامبو نيفيا للاطفال؟

يتكون شامبو نيڤيا للأطفال من مجموعة مواد تحافظ على الشعر والبشرة وهي:-

مركبات كيميائية تعمل على تنعيم بشرة الطفل وترطيبها وهي كبريتات مايرث الصوديوم وبالمات الجليسريل ويحتوي على مستخلص زهرة البابونج وكلوريد الصوديوم والجليسرين وبنزوات الصوديوم وحمض الستريك وكوكاميدوبروبيل وديكل جلوكوسيد.

أنتجت شركة نيفيا أيضاً العديد من المنتجات للعناية ببشرة الأطفال ومنها:

لوشن نيفيا للاطفال فوائده

لوشن نيفيا للاطفال عبارة عن مادة غير دهنية من مكوناته الماء والزيت تم صنعه لترطيب بشرة الأطفال ومن فوائده:-

يحمي جلد الطفل من الجفاف لأنه يزيد من رطوبة ونعومة البشرة.

يجعل بشرة الطفل صحية وأكثر حيوية.

يحافظ على نظافة بشرة الأطفال.

لوشن نيفيا للاطفال يعطي رائحة عطرية مميزة للأطفال.

يساعد على هدوء الطفل واسترخائه عند النوم.

يعمل لوشن نيفيا للاطفال على زيادة برودة جسم الطفل في فصل الصيف وذلك عند ارتفاع درجة الحرارة.

يساعد في علاج أي حبوب تظهر على بشرة الطفل بسبب حرارة الجو.

آمن تماماً ولا يضر العين.

سهل وسريع الامتصاص لذلك يرطب جلد الطفل بسرعة كبيرة.

استخدام لوشن نيفيا للاطفال

لوشن نيفيا للاطفال يتم استخدامه كالآتي:-

يتم وضع كمية منه في اليد ثم وضعها على جسم الطفل وتدليكه برفق ليصبح جسمه ناعم ورطب.

يستخدم اللوشن منذ ولادة الطفل وحتى يصل إلى عمر ثلاثة سنوات.

عند وجود حبوب صغيرة في جسم الطفل يتم دهن هذه الحبوب باللوشن للقضاء عليها.

يتم استخدام لوشن نيفيا للاطفال بعد الاستحمام مباشرةً لترطيب بشرتهم.

عدم تعرض الطفل إلى أشعة الشمس بعد دهن اللوشن حتى لا تحترق البشرة ويسمر لونها.

مكونات لوشن نيفيا للاطفال

من أهم مكونات لوشن نيفيا للاطفال هي:-