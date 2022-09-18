نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم نيفيا الازرق للاطفال لن تستخدمي كريم أخر لترطيب بشرة طفلك بعد معرفة فوائده المزهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم نيفيا الازرق للاطفال صنع خصيصاً بتركيبة خاصة ومتطورة تناسب بشرة الأطفال الحساسة في جميع الأعمار المختلفة، وهناك بعض فوائد ومكونات الكريم التي سوف نذكرها فيما بعد. مكونات نيفيا بيبي كريم للاطفال تم تصنيع كريم نيفيا بيبي للاطفال بعناية وحرص للحفاظ على بشرة طفلك ومكوناته هي:- يحتوي على زيت اللوز الحلو الطبيعي وكذلك زيت عباد الشمس.

أيضاً يحتوي على بعض المواد الكيميائية ومنها الجليسرول وسيترات الجليسرول وجلسريدات كاكاو مهدرجة وكذلك كبارات بولري غليسيريل و فينوكسي ايثانول والتي تعطي نعومة فائقة للبشرة.

يحتوي كريم نيفيا الازرق للاطفال على مجموعة أحماض ومنها حمض الأوليك وحمض الأراكيديك وحمض ميرستيك وأيضاً حمض النخيل وكلها أحماض تعمل على زيادة نضارة وحيوية البشرة.

كريم نيفيا الازرق للاطفال لا يحتوي على أي ملونات صناعية.

يحتوي الكريم على خلاصة من أزهار آذريون العطرية، وذلك لإعطاءه رائحة مميزة وجميلة. فوائد كريم نيفيا الازرق للاطفال تستخدم الأمهات كريم نيفيا الازرق للاطفال لما يحتويه من عدة فوائد ومنها:- يمكن استخدام كريم نيفيا للاطفال على البشرة الحساسة بكل أمان.

بسبب احتوائه على زيت اللوز الحلو الطبيعي وزيت عباد الشمس لذلك يعمل الكريم على ترطيب بشرة الطفل وحمايتها من أي عوامل خارجية مضرة مثل أشعة الشمس وجفاف الجو.

تم عمل اختبارات سريرية على كريم نيفيا الازرق للاطفال لمعرفة مدى تطابقه مع البشرة ومدى حفاظه عليها. طريقة استخدام كريم نيفيا الازرق للأطفال يتم استخدام كريم نيفيا الازرق للاطفال من خلال:- أخذ كمية صغيرة من الكريم ويتم وضعها على المكان الذي تريد ترطيبه ثم يتم تدليك الكريم بلطف.

يمكن استعمال الكريم يومياً للحفاظ على بشرة الطفل ناعمة ورطبة.

يستخدم الكريم لترطيب اليدين والقدمين وكذلك الجسم كله. واقي شمس نيفيا للاطفال ومميزاته تسعى شركة نيڤيا إلى التميز في قسم الأطفال لذلك أنتجت أيضاً واقي شمس نيفيا للاطفال ومن مميزاته:- يحمي بشرة الطفل من اشعة الشمس الضارة ويوحد لون البشرة.

يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تغذي البشرة.

يقاوم الماء لذلك يظل فترة طويلة على الجسم.

يعمل على ترطيب ونعومة البشرة.

واقي شمس نيڤيا حجمه كبير وسعره في مصر 250 جنيه مصري وفي السعودية 120ريال سعودي.

لا يسبب أي حساسية. عيوب واقي شمس نيفيا للاطفال توجد هناك عيوب لاستخدام واقي شمس نيفيا للاطفال وهي:- له رائحة قوية ونفاذة.

ثقيل لأنه يعمل طبقة دهنية على البشرة. أنواع واقي شمس نيفيا للاطفال هناك عدة أنواع من واقي شمس نيڤيا للأطفال ومنها:- لوشن صن كيدز سويم آند بلاي عامل حماية 50.

بخاخ واقي الشمس صن كيدز من نيڤيا للأطفال عامل حماية ضد الشمس 50 أيضاً.

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