نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثمرة طماطم واحده ومعلقة نشا ضعيها علي بشرتك وستدهشك النتيجة من البياض الناصع لبشرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة النشا والطماطم لتبييض الوجه، تفتيح الوجه من أكثر الأشياء التي تهتم بها جميع السيدات ويحرصون دائماً على وصفات لتفتيح البشرة وتوحيد لونها بطريقة آمنة دون أن تضر بصحة البشرة، كما أن هناك طرق كثيرة ووصفات تعمل على تفتيح البشرة وعلاج التصبغات الموجودة الناتجة من أشعة الشمس الضارة، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي طريقة عمل وصفات لتفتيح الوجه وإعطاء البشرة النضارة والنعومة.

إعداد وصفة لتفتيح الوجه بالنشا

تدخل النشا في العديد من الوصفات التجميلية التي تهتم بجميع مشاكل البشرة، فهي من المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وشد وعلاج ترهلات الجلد والعمل على إزالة التجاعيد من الوجه، فهي من الوصفات الممتازة في تحسين مظهر البشرة، كما أنها من الوصفات السهلة والغير مكلفة على الإطلاق بل لها فوائد عظيمة في تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

النشا لتفتيح البشرة

المكونات

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من ماء الورد.

نصف ليمونه.

تحضير وصفة النشا لتفتيح البشرة

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله النشا وماء الورد والليمون ونقلب حتى نحصل على قوام كريمى ناعم يسهل فرده على البشرة.

نغسل الوجه بالماء والغسول المناسب للبشرة، ثم نضع الخليط على كامل الوجه والرقبة ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف تماماً.

نزيل الماسك من على البشرة بواسطة. الماء الفاتر، ثم نضع تونر طبيعي على البشرة لإغلاق المسام.

هذه الوصفة ممتازة للحصول على بشرة فاتحه من أول استخدام.

طريقة تفتيح البشرة بالطماطم

الطماطم من الوصفات الطبيعية التي تمنح البشرة التفتيح والنضارة واحمرار الخدود طبيعياً، حيث أنها تتميز بسهولة تحضيرها وفوائدها المذهلة في تقشير خلايا الجلد الميت وإزالة القشور والأوساخ من عليها وإليكم في هذا المقال طريقة عمل وصفة طبيعية لتفتيح البشرة بالطماطم.

أعداد وصفة الطماطم لتفتيح البشرة

نحضر نصف ثمرة طماطم ونضع بها معلقة كبيرة من السكر ونقوم بعمل حركات دائرية على الوجه لمدة خمس دقائق، ثم نترك المقشر على الوجه دقيقة، ثم يشطف بالماء.

هذه الطريقة سهلة وبسيطة ولكن فوائدها كثيرة على تفتيح البشرة وعلاج الاسمرار الموجود بها الناتج من التعرض المستمر لأشعة الشمس لفترات طويلة.