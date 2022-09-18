نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر القهوة السحري لتقشير الجسم وإزالة الجلد الميت في ثواني بشرتك ستصبح ناعمه مثل الحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقشر القهوة والخل لإزالة اسمرار الجسم، تقشير الجسم من التصبغات والاسمرار الموجود به من أهم العوامل الأساسية للحصول على جسم خالي من البقع الداكنة والاسمرار، وتوجد عدة وصفات طبيعية آمنه تعمل على تفتيح الجسم وإعادة البشرة للون الطبيعي الموحد، وتعد القهوة من أهم المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم ويعمل على تقشير خلايا الجلد الميت وإعادة البشرة التفتيح والنعومة واللمعان، وسوف نتناول في هذا المقال عن طريقة عمل مقشر طبيعي للجسم.

طريقة إعداد مقشر طبيعي للجسم

المكونات

معلقة كبيرة من القهوة.

معلقة كبيرة من السكر.

معلقة كبيرة من الحليب المجفف.

ماء ورد للعجن.

تحضير مقشر للجسم بالقهوة

نحضر وعاء بلاستيك ونضع بداخله معلقة من القهوة والسكر والحليب المجفف ونضع كمية مناسبة من ماء الورد، ثم نخلط جميع المكونات جيداً حتى تتجانس.

نقوم بعمل شاور ساخن للجسم لتفتيح المسام، ثم نقوم بوضع المقشر على الجسم وفركه بحركات دائرية، ثم نترك المقشر على الجسم لمدة دقيقتين.

يغسل الجسم بالماء الفاتر لإزالة المقشر من عليه.

نضع كريم مرطب أو زيت جونسون بعد الوصفة للترطيب.

هذه الوصفة سوف تقضي على البثور والبقع الموجودة بالجسم وتعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وإعطاء الجلد النعومة و التفتيح الطبيعى، كما أنها من الوصفات الغير مكلفة والتي تعطى نتائج مبهرة للحصول على جسم مشدود وفاتح لاحتواء الوصفة على القهوة التي بها مضادات الأكسدة التي تعمل على إزالة البقع السوداء وآثار حب الشباب والقضاء على التصبغات الموجودة بالجسم.

إعداد وصفة الخل لتفتيح البقع الموجودة بالجسم

الخل من المكونات الطبيعية التي لها فوائد كثيرة في التفتيح وتوحيد لون البشرة وعلاج جميع أنواع التصبغات الموجود بالجسم واليكم طريقة عمل وصفة طبيعية لتفتيح الجسم بالخل.

تفتيح الجسم بالخل والزبادي

المكونات

كوب من الزبادي.

أربع ملاعق كبيرة من الخل.

إعداد وصفة الخل لتفتيح الجسم

نخلط كل من الزبادي مع الخل ونضعه على كامل أجزاء الجسم ونتركه لمدة ثلث ساعة حتى يجف، ثم نقوم بغسل الجسم من الخليط وإعادة الماسك مرة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

هذه الوصفة سوف تعمل على تقشير الجلد وتجديد خلايا الجلد الميت المتراكم مما تحسن من مظهر وملمس البشرة.