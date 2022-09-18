نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعبك زى الهوانم.. تخلصي من تشققات وسواد الكعبين في ثواني هتبقي ناعمه حرير مثل الاطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك تحضير وصفة الخل والملح لمعالجة تشققات الكعبين حيث أنها من أكثر الوصفات فعالية في معالجة هذه المشكلة الكبيرة، إن ما يهم الأنثى هي أن تكون ناعمة وتشققات الكعبين وخشونتهما هي مشكلة من المشاكل التي تهدد أنوثة المرأة، ويمكنك التخلص من هذه الخشونة ببعض الوصفات الطبيعية الموجودة في منزلك وأبرزها الليمون وهي مكونات متوفرة في منزلك وتوفر عليك الكثير بدلًا من أن تذهبي إلى محلات التجميل لعمل تقشير للكعبين وتنعيم.

وصفة الخل والملح لمعالجة تشققات الكعبين

المكونات المطلوبة:-

كوب صغير من الخل الأبيض.

ماء دافئ.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح الأبيض.

خطوات عمل طريقة الخل والملح لإزالة تشققات الكعبين:-

أحضري وعاء كبير يحتوي كعبيك وقومي بخلط كل المكونات بداخلها مع بعضها حتى تتجانس ويذوب الملح تمامًا في الماء وبعدها قومي بنقع كعبيك لمدة خمسة عشر دقيقة داخل الماء وقومي بفرك كعبيك بواسطة حجر الخفاف حتى يخلصه من الجلد الزائد ثم قومي برفع كعبيك من الخليط وقومي بتجفيفهما ورطبيهما جيدًا بكريم مرطب واستمري على ذلك مرة واحدة يوميًا.

وصفة عصير الليمون والخل لتشققات الكعبين

المكونات المطلوبة:-

خمس ملاعق من عصير الليمون الطبيعي.

حجر خفاف أو مبرد.

ماء دافئ.

نشا ذرة.

خطوات عمل وصفة الليمون لإزالة تشققات الكعبين:-

جهزي حوض الاستحمام الخاص بك ثم قومي بملئه بالماء الساخن أو الدافئ وضعي به المكونات السابقة كلها مع بعضها ثم قومي بوضع كعبيك داخل الحوض لمدة نصف ساعة وخلال ذلك قومي بإزالة الجلد الزائد من على الجلد بواسطة المبرد أو الحجر الخفاف حتى يصبح الجلد ناعم وبعدها قومي بشطف كعبيك وجففيهما جيدًا.

وصفة الطماطم ومعجون الأسنان لتشققات الكعبين

المكونات المطلوبة:-

حبة طماطم كبيرة.

كمية من معجون الأسنان.

خطوات عمل وصفة الطماطم ومعجون الأسنان لإزالة تشققات الكعبين:-

قومي بغسل الطماطم وقسميها إلى جزئين وقومي بإضافة بذور الطماطم مع معجون الأسنان واعصري عليهما الطماطم وقلبيهم جيدًا ثم ابدئي في دهن كعبيك بالخليط ودلكي لمدة دقيقتين تقريبًا ثم قومي بشطفهما جيدًا بماء بارد واحرصي على ترطيبهما باستمرار.