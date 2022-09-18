نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحرق الدهون والتخلص من الكوليسترول الضار في الجسم .. أفضل وصفات طبيعية لإزالة الدهون الزائدة من الجسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفي على أفضل وصفات طبيعية لإزالة الدهون الزائدة من الجسم وحمايته من الكوليسترول الضار في الجسم، حيث أن الوزن الزائد قد يتسبب في إصابة الكبد بالدهون الغير صحية وقد يتسبب أيضًا في عمل جلطات على المخ والكثير من المشاكل التي قد تصيب الإنسان فهو ليس مشكلة بسيطة ويجب أن تتم معالجتها فورًا، ويمكنك معالجتها باتباع بعض الوصفات الطبيعية بدلًا من اتباع حمية غذائية قاسية ولكن لا يجب التخلي عن ممارسة التمارين الرياضية للحصول على جسم صحي.

أفضل وصفات طبيعية لإزالة الدهون الزائدة من الجسم

هناك بعض الوصفات التي يتم النصح بها من قبّل أطباء التغذية والتخسيس والوصفات هي كالآتي:-

1. مشروب العسل والليمون

قومي بإحضار كوب كبير وضعي بداخلها ملعقتان كبيرتان من عسل النحل الأبيض وحبة ليمون كبيرة وأضيفيهم مع الماء وقلبيهم جيدًا، احرصي على تناول كوب واحد من المشروب يوميًا قبل وجبة الإفطار على معدة فارغة، حيث أنه يعمل على إعطاء الجسم طاقة ونشاط الذي يساعده في الحركة كثيرًا وبالتالي يعمل على فقد الجسم الكثير من الدهون كما أنه يعمل على حماية الجهاز الهضمي من الكثير من المشاكل ويعالج اضطرابات المعدة المختلفة.

2. مضغ فصوص الثوم

أحضري عدة فصوص من الثوم وقومي بمضغ فصين ثوم يوميًا على معدة فارغة وقومي بغسل أسنانك مباشرة بعد تناولهما حتى تقضي على الرائحة النفاذة التي تنتج منها وبعدها قومي بتناول وجبة إفطارك حيث أنه يعمل على سد الشهية والتخلص من الدهون الزائدة بتقليل كمية الأكل التي يتم تناولها على مدار اليوم.

3. مستخلص حب البن الأخضر

يعتبر حب البن الأخضر من المكونات التي يتم إدخالها في المكملات الخاصة بإنقاص الوزن وتخسيس الجسم، حيث أن هذا البن يحتوي على نسبة كبيرة جدًا من حمض الكلوروجينيك الذي يساهم في خفض دهون الجسم الزائدة ويضبط مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.

4. مشروب الكمون

قومي بتحضير كوب كبير من الكمون بالطريقة العادية وقومي بتحليته بالعسل الأبيض وليس السكر حيث أن السكر يزيد من الوزن واحرصي على تناول الكوب مرة واحدة يوميًا على معدة فارغة واستمري على الوصفة لمدة شهر على الأقل.