الخلطة الخارقة.. التخلص من شيب الشعر نهائيا يختفي بدون عودة بطريقة طبيعية فعاله

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عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات سواء كبار السن أو الفتيات عن ابرز طرق علاج شيب الشعر نهائيًا والذي يتم من خلال بعض الخلطات الطبيعية التي تُسمى بصبغة الشعر، فصبغة الشعر هي مكونات يتم خلطهم مع بعضهم حتى تعطي مكون أو خليط واحد يلوّن الشعر من لونه الذي عليه إلى لون آخر، ويمكن أن تقومي بعمل صبغة بنفس لون شعرك حتى تتخلصي من الشيب ويعود لون شعرك إلى اللون الطبيعي سواء كان الأسود أو البني أو الأصفر. طرق علاج شيب الشعر نهائيًا بأوراق الكاري المكونات اللازمة:- خمس أوراق من الكاري.

زيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو.

عصير ليمون.

ماء دافئ.

نشا ذرة. خطوات عمل وصفة الكاري للتخلص من شيب الرأس:- قومي بوضع أوراق الكاري مع الزيوت على النار مع كمية بسيطة من الماء حتى يغلي الخليط.

بعد ذلك ارفعيه من على النار حتى يبرد ويصبح لون الأوراق أسود قاتم ثم قومي بفصل الزيت على الأوراق السوداء.

الزيت هو ما سيتم استخدامه على شعرك من خلال تقسيم رأسك وتدليك فروة رأسك وفرد الخليط على الشعر بشكل متساوي على كل أجزاء الرأس.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك بماء بارد وشامبو خالي من السلفات ثم قومي بترطيب شعرك واحتفظي بالزيت لاستخدامه مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع. العوامل التي تحفز ظهور الشعر الأبيض في الرأس من أبرز العوامل التي تحفز ظهور الشعر الأبيض في الرأس هو نقص فيتامين د في الجسم وذلك لنقص تعرّض الجسم لأشعة الشمس ولو لنصف ساعة يوميًا.

يمكنك أيضًا تعزيز فيتامين د في جسمك من خلال تناول الأسماك مثل السلمون والسردين وتناول البيض والأطعمة الغنية بالكالسيوم والفيتامينات.

الأطعمة الدسمة عامل من عوامل ظهور الشعر الأبيض إذ أنها قد تتسبب في وجود خلل في هرمونات الجسم وتغير لون الشعر بشكل ملحوظ.

وكذلك في حالة إصابة الغدة الدرقية بأي خلل أو مرض فيتسبب في ظهور ونمو الشعر الأبيض في الرأس بكثرة.

وأيضًا نقص فيتامين 12 في الجسم يصيب الشعر بالشيب حيث أنه غني بمعدني النحاس والزنك المفيدين للشعر وصحته ولونه.

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