نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الباونتي بجوز الهند والشوكولاتة بأسهل طريقة وطعم رهيب لا يقاوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة الباونتي من أشهر أنواع الكيكات التي تقدم للضيوف في المناسبات وهي عبارة عن طبقة كيك شوكولاتة وفوقها طبقة من الكريمة مع جوز الهند ثم طبقة من الشوكولاتة الغامقة، تحتوي هذه الكيك على نسبة عالية من السعرات الحرارية ولذلك تمد الجسم بالطاقة واليوم نقدم لكم أسهل طريقة لعمل كيكة الباونتي بمقادير مضبوطة فتابعونا. كيكة الباونتي بجوز الهند والشوكولاتة المكونات: 2 كوب ونصف دقيق.

3 بيضات.

كوب سكر.

كوب حليب.

ثلاثة أرباع كوب زيت.

3 ملاعق كبيرة كاكاو.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر. مكونات طبقة الكريمة: كوب كريم شانتيه.

كوب ونصف حليب.

كوب ونصف جوز هند. مكونات صوص الشوكولاتة: 3 ملاعق كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

نصف كوب سكر.

كوب حليب.

نصف كوب ماء. طريقة التحضير: أولا نقوم بتجهيز طبقة الكيك عن طريق خفق البيض والسكر مع الفانيليا بالمضرب الكهربائي على سرعة متوسطة حتى يصبح اللون فاتح.

بعد ذلك يضاف الحليب والزيت مع الاستمرار في الخفق ثم نضع الدقيق المنخول مع الكاكاو والبيكنج بودر ورشة الملح.

نقلب المكونات في اتجاه واحد ثم نجهز صينية مدهونة بالزيت ومبطنة بورق زبدة ونصب الكيك بداخلها ونضعها في الفرن.

الآن نقوم بتجهيز طبقة الكريمة من خلال وضع بودرة الكريم الشانتيه مع الحليب المثلج في بولة عميقة ونخفق لحين الحصول على قوام كثيف.

ثم نضيف جوز الهند ونقلب لمدة دقيقة عندما تنضج الكيك نتركها حتى تبرد ثم نضع طبقة الكريمة بجوز الهند فوقها وندخلها الثلاجة.

نقوم بتجهيز طبقة الشوكولاتة نضع في قدر الدقيق مع الكاكاو والسكر وأيضا الحليب والماء ونقلب على البارد حتى تختلط المكونات.

يرفع الخليط على نار متوسطة مع التقليب باستخدام مضرب سلك حتى لا تحدث أى تكتلات وعندما يغلي ويصبح القوام سميك.

يرفع من النار ونضعه في درجة حرارة المطبخ حتى يبرد تماما ثم نصب طبقة الشوكولاتة فوق الكيك والكريمة ونسويها جيدا.

يمكنك أيضا تزيين الوجه بالقليل من الشوكولاتة البيضاء المذابة أو جوز الهند ثم نضع الكيك في الثلاجة لمدة ساعتين.

وقت التقديم تقطع على هيئة مثلثات أو على حسب الرغبة ونضعها في الأطباق مع كوب من البيبسي وبالهنا والشفا.

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