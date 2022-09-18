نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الشاي الهشة القطنية وصفة ناجحة يمكنك تحضيرها بكل سهولة وبشكل يومي في المقال التالي
عمر شويل - جدة إن تناول الكيك مع الشاي من العادات اليومية المحببة لدى الكثيرين، وذلك باعتبارها وجبة إفطار خفيفة وشهية، ولعلك قد قمتِ بتجربة العديد من وصفات الكيك المكلفة، والتي لم ينجح بعضها على الرغم من التزامك بالمقادير، واتباع خطوات الإعداد بدقة؛ لذا فسوف نقدم لك اليوم، من خلال هذا المقال، وصفة مضمونة لكيك مرتفع وهش كالغيمة، سهل الإعداد، ولا يتطلب الكثير من المكونات؛ حيث يمكن اعتباره كيك اقتصادي ناجح.
إعداد كيك الشاي الهش الاقتصادي
يمكنك تحضير أشهى كيك هش ونجاحه مضمون، لتناوله مع الشاي على الإفطار أو العشاء أو للتحلية في منتصف النهار، كما يمكنك وضعه في صندوق الوجبات المدرسي الخاص بطفلك، وسوف يحب ذلك كثيرًا، وتُعد طريقة الإعداد سهلة، والمكونات متاحة في كل بيت، وهي كالتالي:
المكونات المطلوبة
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- رشة من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة بيكينج باودر.
- ثلاث بيضات في درجة حرارة الغرفة.
- كوب من السكر، ويفضل أن يكون ناعم وفاتح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب زبادي بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب زيت نباتي من نوع جيد ليس له رائحة.
سمسم.
- ويفضل استخدام الملاعق والأكواب المعيارية في تجهيز المقادير المطلوبة من هذه المكونات، كما نحتاج، لخبز الكيك، صينية مقاس 24.
طريقة تحضير الكيك
- قومي بإحضار وعاء عميق نظيف، ثم ضعي به البيض والفانيليا، وأضيفي إليهما السكر.
- اخفقي المكونات معًا باستخدام مضرب البيض الكهربائي، حتى تحصلي على خليط ابيض اللون وقوامه ثقيل بعض الشئ، ويمكنك استخدام الخلاط في هذه الخطوة بدلًا من المضرب الكهربائي اذا لم يكن متوفرًا.
- أضيفي بعد ذلك الزيت والزبادي إلى الخليط، ثم اخفقي المكونات مرة أخرى، بالمضرب الكهربائي، حتى تمتزج تمامًا.
قومي بعد ذلك بخلط المكونات الجافة معًا (الدقيق والملح والبيكينج باودر)، ثم اخليهم جيدًا.
- ابدأي في إضافة الدقيق للخليط السائل بالتدريج مع التقليب حتى تنتهي من كمية الدقيق كاملة، مع التأكد من امتزاج الدقيق تمامًا مع باقي المكونات.
- احضري الصينية وقومي بتبطينها بسمن أو زبد ثم رشيها بالسمسم من جميع الجوانب.
- أفرغي الخليط في الصينية، ثم أدخليها الفرن، بعد تسخينه، على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة.
اختبري الكيك بخلة أسنان، فإذا خرجت نظيفة يكون بذلك قد نضج.
- أخرجي الكيك من الفرن، وانتظري خمس دقائق، ثم قومي بقلبها على راك واتركيها تبرد.
- قطعي الكيك وقدميه مع الشاي ة، واستمتعي بمذاقه الرائع وقوامه الهش المميز
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