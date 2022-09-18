نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الشاي الهشة القطنية وصفة ناجحة يمكنك تحضيرها بكل سهولة وبشكل يومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن تناول الكيك مع الشاي من العادات اليومية المحببة لدى الكثيرين، وذلك باعتبارها وجبة إفطار خفيفة وشهية، ولعلك قد قمتِ بتجربة العديد من وصفات الكيك المكلفة، والتي لم ينجح بعضها على الرغم من التزامك بالمقادير، واتباع خطوات الإعداد بدقة؛ لذا فسوف نقدم لك اليوم، من خلال هذا المقال، وصفة مضمونة لكيك مرتفع وهش كالغيمة، سهل الإعداد، ولا يتطلب الكثير من المكونات؛ حيث يمكن اعتباره كيك اقتصادي ناجح.

إعداد كيك الشاي الهش الاقتصادي

يمكنك تحضير أشهى كيك هش ونجاحه مضمون، لتناوله مع الشاي على الإفطار أو العشاء أو للتحلية في منتصف النهار، كما يمكنك وضعه في صندوق الوجبات المدرسي الخاص بطفلك، وسوف يحب ذلك كثيرًا، وتُعد طريقة الإعداد سهلة، والمكونات متاحة في كل بيت، وهي كالتالي:

المكونات المطلوبة

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

رشة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة بيكينج باودر.

ثلاث بيضات في درجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر، ويفضل أن يكون ناعم وفاتح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب زبادي بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب زيت نباتي من نوع جيد ليس له رائحة.

سمسم.

سمسم. ويفضل استخدام الملاعق والأكواب المعيارية في تجهيز المقادير المطلوبة من هذه المكونات، كما نحتاج، لخبز الكيك، صينية مقاس 24.

طريقة تحضير الكيك