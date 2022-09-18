نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جسمك هيتحول لماكينة حرق.. اقوي مشروبات لحرق الدهون وفقدان الوزن والكرش والجناب في 7 ايام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليوم أفضل وصفات سحرية لحرق الدهون وإنقاص الوزن، فالوزن الزائد ليست مجرّد حالة مثل النحافة والوزن المثالي وغيرها وإنما هي مشكلة كبيرة جدًا، فالنحافة لا تؤثر على الجسم بقدر ما يؤثر الوزن الزائد ويجب أن يتم حلها فورًا قبل أن تتضخم وتصيب الجسم ببعض المضاعفات والأمراض الخطيرة ومن أبرزها أمراض في القلب ومرض السمنة المفرطة، وسنوضح لكم بعض الوصفات التي يجب عليكم اتباعها حتى تحصلوا على قوام مثالي وجسم صحي.

وصفات سحرية لحرق الدهون وإنقاص الوزن

من أبرز الوصفات والمشروبات التي يمكنك تناولها للحصول على وزن مثالي وإزالة الدهون الزائد من الجسم هي كل مما يلي:-

1. مشروب القرفة والزنجبيل

يعتبر شاي الزنجبيل مع القرفة من المشروبات الشائعة جدًا بالنسبة لأطباء التخسيس والتي ينصحوا بها المرضى في تناولها للحصول على بطن مستقيم وقوام ممتاز، قومي بإحضار كوب كبير وضعي به ملعقة واحدة صغيرة من كل من القرفة والزنجبيل مع كمية مناسبة من الماء المغلي وقلبي المشروب جيدًا، إذا كان المشروب مُر يمكنك تحليته بوضع نصف ملعقة واحدة من العسل الأبيض بدلًا من السكر وتناولي كوب واحد يوميًا على معدة فارغة صباحًا لمدة شهر كامل.

2. مشروب النعناع والرمان والشاي الأخضر

هذا المشروب يتم تحضيره من مكونات مفيدة جدًا وهي الشاي الأخضر وقشور الرمان المطحونة والنعناع المجفف والزنجبيل، قومي بخلطهم كلهم مع بعضها داخل كوب كبير يحتوي على ماء مغلي وقلبيهم جيدًا ويمكنك تحلية المشروب في حالة أنك رغبت في ذلك بملعقة واحدة من العسل الأبيض واشربي منه كوب واحد يوميًا قبل تناول وجبة الإفطار واستمري على هذا المشروب لمدة لا تقل عن شهر واحد.

3. الشيكولاتة الداكنة

بالنسبة إلى الشيكولاتة الداكنة أو الشيكولاتة بشكل عام فهي تحتوي على كمية من الكافيين الذي يعمل على ضبط مستوى الكوليسترول في الدم والتخلص من الدهون الزائدة ويضبط نسبة متسوى هرمون الكورتيزول وهو الهرمون المسئول عن مشاعر القلق والتوتر التي أحيانًا قد تتسبب في زيادة الوزن في بعض الحالات، وتحتوي الشيكولاتة الداكنة على نسبة قليلة من السكريات دون غيرها من أنواع الشيكولاتات الأخرى.