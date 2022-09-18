نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات للعروسه… بشرة بيضاء خالية من البقع من أول مرة هتخليكى بدر منور يوم فرحك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعرض المناطق الظاهرة بالجسم للعديد من العوامل الخارجية التي تؤثر على مظهرها كثيرًا، وهذا كما نرى المظهر لكلٍ من اليدين والوجه بعد تعرضهم للشمس والأتربة بكثرة، وبسبب ذلك تسعى السيدات لتغيير هذا المظهر تمامًا عبر استخدام الكريمات الطبية أو الوصفات الطبيعة التي غالبًا ما يكون لها نفس تأثير تلك الكريمات، لذلك سنقوم اليوم بتوفير كافة المعلومات من حيث المكونات وطريقة التحضير والتطبيق، لأفضل الوصفات الكورية للتفتيح وازالة كافة الشوائب عن الوجه واليدين، ولمعرفة المزيد تابعوا قراءة ما يلي حتى النهاية. مكونات الوصفة الكورية للتفتيح وازاله البقع الداكنة بالوجه واليدين مقدار نصف كوب من الماء صغير الحجم.

عدد 3 ملاعق من الجلسرين كبيرتين الحجم.

ملعقتان من عصير الفراولة الفريش صغيرتين الحجم.

مع 3 ملاعق من النشا كبيرة الحجم.

بالإضافة إلى عدد ملعقتين من الزبادي صغيرتين الحجم.

وعدد 3 ملاعق من ماء الورد كبار الحجم.

كذلك تحتاج هذه الوصفة إلى 3 ملاعق من عصير الليمون كبار الحجم.

ونفس كمية عصير الليمون من الأرز.

وأخيرًا ملعقة واحدة من الشاي الأخضر كبيرة الحجم. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة الكورية للتفتيح وازاله البقع الداكنة في البداية يجب تجهيز وعاء لوضع الأرز بالماء على النار حتى يغلي، وذلك لمدة 3 دقائق غليان، وبعدها نقوم برفع وعاء الأرز عن النار ونتركه منقوع لمدة يوم كامل “24 ساعة”.

ثم يتم تصفية الأرز المنقوع، ونقوم بأخذ الماء لاستخدامه بالوصفة، حيث نقوم بوضع الجليسرين والنشا وعصير الفراولة، وكذلك الزبادي لـ ماء الأرز، ثم نبدأ بخلط هذا المزيج جيدًا.

وبعد ذلك نقوم بوضع باقي المكونات المتبقية، وهي: ماء الورد والشاي الأخضر وعصير الليمون، ثم نقوم بإعادة الخلط حتى تتجانس كافة المكونات بشكلٍ جيد، وبهذا نكون قد جهزنا الماسك الكوري.

ولـ تطبيق هذا الماسك على اليدين والوجه نقوم بوضعه لمدة خمسة وثلاثون دقيقة كاملة “35 دقيقة”، وبعد مرور المدة المحددة لوضع الماسك يتم غسل الوجه والتخلص من البقايا.

وبعد مرور شهر من استخدام هذا الماسك ستظهر نتيجة خيالية، حيث سـ يصبح الجلد ناصع البياض وخالي من أي بقع لتتمتعي بمظهر صحي وجذاب الوصفة الكورية قناع الفحم الوصفة الكورية الفحم تساعد في تبييض البشرة وتعزيز صحة الجلد .

اطحني حبتين من الفحم واضيفي عليهم ملعقة صغيرة من الجيلاتين مع ملعقة من الماء .

ضعي الخليط في حمام مائي او الميكرويف لمده 10ثواني .

ادهني الخليط على الوجه والرقبة وابتعدي عن العينين واتركه حتى يجف.

قومي بفرك الخليط من علي البشره ثم اغسلي بشرتك بالماء الدافئ والغسول المناسب . وصفة كورية الشاي الأخضر الشاي الأخضر من الوصفات الهائلة في تفتيح البشرة ونضارتها هومضاد قوي للاكسده وعلاج فعال لجميع الأمراض الجلدية.

احضري كوب من الماء المغلي وانقعى به الشاي الأخضر .

اتركه يبرد ثم صفيه في بخاخ وقومي برش الوجه منه كل يوم قبل النوم .

يساعد الشاي الأخضر في ازاله الشوائب والتجاعيد والحفاظ على بشره نضره وجميله مع المداومة على الاستخدام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفات للعروسه… بشرة بيضاء خالية من البقع من أول مرة هتخليكى بدر منور يوم فرحك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.