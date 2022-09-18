نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة الهنديات في تطويل الشعر بسرعة الصاروخ بمكونات طبيعية بسيطة ونتائجها رهيبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عادة ما يرغب النساء والفتيات في إيجاد طريقة تمكنهم من تطويل الشعر بسرعة الصاروخ، فهو حرام يراودهم منذ الطفولة وهو الحصول على شعر طويل مفرود وصحي وعلى الرغم من أن تلك الخصائص يمكن توفيرها على المدى البعيد من خلال نظام صحي مناسب، إلا أنه يمكن تحقيقها أيضا من خلال دعم النظام الغذائي بعدد من الوصفات الطبيعية التي تقوي الشعر خارجياً من الجذور وحتى الأطراف، فقط من خلال المواظبة عليها بشكل أسبوعي وستجدين نتائج مرضيه بنسبة كبيرة، ذلك إلى جانب اتباع عدد من العادات الصحية التي نتعرف عليها خلال مقالنا التالي.

تطويل الشعر بسرعة

فيما يلي وصفة طبيعية تتبعها النساء الهنديات على شعرهن وبالفعل مع التجربة الفعلية لها يأتي نتائج ملحوظة إلى حد كبير:

خلط ملعقة من القرنفل المطحون مع ملعقة من زيت جوز الهند.

يتم فرد الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف والانتظار حتى مرور نصف ساعة تقريباً.

يتم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو وتكرار الوصفة مرتان في الأسبوع الواحد.

نصائح لتطويل الشعر بسرعة

لابد من قص الشعر كل فترة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر من خلال التخلص من أطرافه.

استخدام وسائد مصنوعة من الحرير حيث أن الوسائد القطنية تساعد على تشابك الشعر وتقصفه.

عدم الإفراط في غسيل الشعر مما يؤدي لفقدان الزيوت الطبيعية، حيث يفضل غسيله مرة واحدة أو مرتين على الأكثر في الأسبوع.

عدم التعرض للتوتر والتفكير الزائد لأنه يؤدي إلى عجز الشعر وتساقطه.

لابد من شرب الماء بكثرة على مدار اليوم وتناول المكملات الغذائية الضرورية للشعر.

فوائد الخميرة لتطويل الشعر

من أبرز ما تقدمه الخميرة للشعر، ما يلي:

توفر للشعر عدد من الفيتامينات الهامة ومن بينهم فيتامين (ب)، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية وحمض الفوليك اللازمان لتغذية فروة الراس لشعر أقوى، كما أنها تحتوي على عنصر البيوتين الذي يحقق ترطيب عالي للشعر ويقوم بفرده، كما أنها تقام ظهور القشرة وتمنع التساقط، ويمكن استخدامها كما يلي للحصول على تلك الفوائد المذكورة، خلط عدد 4 ملاعق من الخميرة الفورية مع نصف كوب من الحليب يتم مزجهما جيداً ثم يتم تطبيقهما على الشعر لمدة ربع ساعة، ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو.