نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل كريم طبيعي بالنشا وماء الورد لتفتيح البشرة وجعلها أكثر نضارة وإشراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح البشرة بالنشا وماء الورد، يمتلك النشا وماء الورد خصائص فعالة فى تفتيح البشرة بدرجة كبيرة وفى وقت سريع يكاد يظهر نتائجه من أول استخدام، وهو ما نحتاج إليه عادة فى فصل الصيف الذي تتعرض فيه البشرة للحروق والغمقان بسبب أشعة الشمس الشديدة والضارة على صحة البشرة، فإذا كنت تعانى من مشكلة اسمرار البشرة وظهور تصبغات وبقع داكنة بها فيعد ماسك النشا وماء الورد من أفضل الحلول التي يمكنك أن تلجئ عليها فى فترات الصيف، فلا يكمن مفعولة فى التفتيح فقط بل لحل الكثير من مشاكل البشرة المعتادة التي تعانى منها معظم الفتيات، فتعرفي فى الآتي على طرق استخدام النشا وماء الورد فى تفتيح البشرة.

طريقة تفتيح البشرة بالنشا وماء الورد

يعد ماسك النشا من أفضل الماسكات التي تعمل على تقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة وإتاحة الفرصة لتجديد الخلايا والحفاظ على نضارة البشرة، ومن أجل تطبيق الماسك بشكل صحيح اتبعي الخطوات التالية:

احضري وعاء اخلطي به ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من ماء الورد ونصف كوب من الماء.

يتم وضع الخليط على النار مع التقليب حتى يصبح قوامه ثقيل ومناسب.

اتركي الخليط جانباً إلى أن يبرد حتى تتمكني من فرده على البشرة.

وزعي الماسك على كامل الوجه والرقبة واتركيه حتى يجف تماماً.

يتم شطف البشرة بالماء البارد، ويتم الانتظام على الوصفة مرة بالأسبوع حتى تحصلي على التفتيح المطلوب.

ماسك النشا وماء الورد لترطيب البشرة

يصلح هذا الماسك بدرجة أكبر لأصحاب البشرة الجافة الذين يريدون ماسك فعال للتفتيح والترطيب فى نفس الوقت، ويمكن تطبيق الماسك من خلال الأتي:

امزجي ملعقة كبيرة من النشا مع نصف ملعقة صغيرة من العسل وملعقة كبيرة من ماء الورد.

طبقي الماسك على بشرة نظيفة تماماً، واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى يجف.

اشطفي الوجه بالماء الدافئ ثم البارد، وكرري هذا الماسك أسبوعياً للحفاظ على رطوبة بشرتك.

يمكنك الآن استخدام أحد الطرق السابقة للحصول على بشرة بيضاء ومشدودة للغاية وتبدو أصغر 10 سنوات من الحقيقة، وسيسألك الجميع عن السر.