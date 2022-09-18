ألذ طريقة لعمل كرات السينابون الهشة المغطاة بالشوكولاتة بمذاق رائع لا يقاوم

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عمر شويل - جدة السينابون من الحلويات اللذيذة والكثير منا يقوم بشرائها بشكل يومي من أجل تناولها مع كوب من القهوة أو البيبسي كوجبة خفيفة ومد الجسم بالطاقة والحيوية، وتوجد طرق كثيرة لعمل السينابون ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم أنجح وألذ طريقة لعمل كرات السينابون بمقادير بسيطة من البيت وبطعم أحلى من الجاهز. طريقة عمل كرات السينابون الهشة المكونات: 2 كوب دقيق.

نصف كوب حليب.

بيضة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة زبدة مذابة.

رشة ملح.

زيت للقلي. مكونات الوجه: شوكولاتة مذابة.

سكر وقرفة. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع بداخله الحليب الدافئ مع السكر والخميرة ونقلب حتى تذوب المكونات ثم تغطي ونتركها جانبا لكي تتفاعل.

بولة عميقة نضع بها البيض مع الزبدة ونخفق على سرعة متوسطة ثم يضاف مزيج الخميرة والحليب وبعد ذلك يضاف.

تدريجيا الدقيق مع رشة الملح مع الاستمرار في التقليب للحصول على عجينة ناعمة ثم نضعها جانبا لمدة ساعة لكي تختمر.

الآن نقوم بتشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة متساوية ونرصها على صينية مغلفة بورق الزبدة ونتركها 15 دقيقة حتى ترتاح.

نقوم بتسخين الزيت في قدر عميق ثم نقلي كرات السينابون حتى يصبح لونها ذهبي ونرفعها على مصفاة بها مناديل مطبخ.

عندما تصبح دافئة نغمسها في الشوكولاتة المذابة أو السكر مع القرفة على حسب الرغبة ثم تقدم وهي باردة مع خلة أسنان من أجل تناولها وبالهنا والشفا. طريقة عمل كرات السينابون في المنزل المكونات: 5 أكواب دقيق.

ثلث كوب حليب بودرة.

نصف كوب زيت.

ملعقة خميرة.

ربع كوب سكر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

2 كوب ماء دافئ.

2 كوب جبنة كريمي للحشوة.

نصف كوب قرفة.

حليب مكثف محلى.

صوص كراميل للتزيين. طريقة التحضير: نضع الدقيق مع الخميرة والملح والسكر وباقي المكونات الجافة في العجان ونقلب ثم نضيف الزيت مع الماء الدافئ بالتدريج.

نستمر في العجين لحين الحصول على عجينة متماسكة لا تلتصق باليد ثم نغطيها ونتركها 45 دقيقة حتى يتضاعف حجمها.

نشكل كرات متساوية من العجينة ثم نفردها قليلا على راحة اليد ونضع بداخلها كمية مناسبة من الجبنة الكريمي ونلفها على شكل كرة.

نستمر في نفس الخطوة لحين انتهاء الكمية بعد ذلك نقلب الكرات في القرفة ونرصها في صينية الخبزثم ندخلها إلى فرن ساخن مسبقا.

عندما تنضج كرات السينابون نزينها بالحليب المكثف المحلى مع صوص الكراميل وتقدم وهي باردة أو دافئة وبالهنا والشفا.

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