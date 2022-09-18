علاج الجلد المترهل بعد فقدان الوزن بطرق طبيعية

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عمر شويل - جدة يرغب الكثير من الناس في إنقاص الوزن من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة. إن تحقيق وزن متوازن ومناسب أمر جيد جدًا أيضًا ، ولكن يمكن أن يكون له أيضًا مضاعفات مثل ترهل الجلد. هل تعلم ما سبب ترهل الجلد بعد فقدان الوزن؟ إذا كنت من أولئك الذين عانوا من ترهل الجلد بعد فقدان الوزن ، فنحن نقترح عليك الانضمام إلينا حتى نهاية هذا المقال من موقع ثقفني لإخبارك بكيفية علاج الجلد المترهل بالطرق الطبيعية .

العوامل المؤثرة على ارتخاء الجلد بعد فقدان الوزن

بعد فقدان الوزن ، تتسبب عدة عوامل في ترهل الجلد ، ومنها:

الوقت: بشكل عام ، كلما طالت وزنك ، أصبح الجلد أكثر مرونة بسبب فقدان الإيلاستين والكولاجين.

مقدار فقدان الوزن: كلما زاد فقدان الوزن ، كلما كان الجلد أكثر عرضة للترهل.

العمر: تحتوي البشرة الأقدم على كمية أقل من الكولاجين من البشرة الأصغر سنًا وستتدلى أكثر بعد فقدان الوزن.

الجينات: يمكن أن تؤثر الجينات على كيفية تفاعل بشرتك مع زيادة الوزن وفقدانه.

التعرض لأشعة الشمس: وفقًا للأبحاث ، فإن التعرض لأشعة الشمس القوية يقلل من إنتاج الكولاجين والإيلاستين في الجلد ويؤدي في النهاية إلى إرخاء الجلد.

التدخين: يؤدي التدخين إلى انخفاض إنتاج الكولاجين وإلحاق الضرر بالكولاجين الموجود ، مما يؤدي إلى ترهل الجلد.

علاج الجلد المترهل

علاج الجلد المترهل بالطرق الطبيعية

إذا كنت من أولئك الذين عانوا من ترهل الجلد بعد فقدان الوزن ، فنحن نقترح عليك طرق علاج الجلد المترهل بالطرق الطبيعية .

مارس تمارين المقاومة

يمكن أن يساعدك النشاط البدني وتمارين القوة على إنقاص الوزن وبناء عضلات صحية. عن طريق بناء العضلات ، فإنك تقلل من ترهل الجلد وترهله. بعد ذلك ، نقدم 3 تمارين مفيدة لشد الجلد.

اندفع عكسي

يقف مستقيما

اثنين من الدمبل على استقامة يديك بجانب جسمك.

خذ خطوة للوراء برجلك اليمنى وفي نفس الوقت اسحب جسمك لأسفل بحيث تكون ساقك اليسرى بزاوية 90 درجة.

ابق في هذا الوضع لبضع ثوان ثم استيقظ وكرر نفس الحركة.

كرر هذه الحركة 20 مرة ثم قم بنفس الإجراء مع الرجل الأخرى.

السباحة (تمرين الضغط)

استلق على أربع على الأرض وافرد يديك بعرض كتفيك.

انتبه للطريقة التي توضع بها على الأرض بحيث يكون جسمك مسطحًا ومتماسكًا تمامًا.

اثنِ مرفقيك ببطء وانزل حتى يصبح مرفقيك بزاوية 90 درجة.

عندما تعود إلى نقطة البداية بمساعدة يديك ، قم بالزفير والزفير.

كرر هذه الحركة 15 مرة.

المشي بالدمبلز (مسيرة المزارع)

قف بشكل مستقيم وضع الأوزان على قدميك.

انحنى والتقط الأوزان.

مع جسمك في خط مستقيم ، ابدأ بالمشي بشكل مستقيم وامش لمسافة ما.

كرر هذه الحركة 25 مرة.

خذ الكولاجين

يشبه الكولاجين المتحلل إلى حد كبير الجيلاتين وهو شكل معالج من الكولاجين. لم يتم اختبار هذا على الأشخاص الذين يعانون من ارتخاء بشرتهم بسبب فقدان الوزن ، ولكن تظهر الدراسات أن الكولاجين المتحلل بالماء يمكن أن يكون له تأثير وقائي على كولاجين الجلد. وفقًا لدراسة أجريت في هذا المجال ، زادت مرونة الجلد بشكل ملحوظ بعد 12 أسبوعًا من مكملات الكولاجين السائل.

تناول أطعمة مغذية وحافظ على رطوبتك

تعتبر بعض العناصر الغذائية مهمة لإنتاج الكولاجين ومكونات أخرى للبشرة الصحية ، بما في ذلك:

البروتين: البروتين الكافي أمر حيوي لصحة الجلد. تلعب الأحماض الأمينية ليسين وبرولين دورًا مباشرًا في إنتاج الكولاجين.

فيتامين ج: فيتامين ج ضروري لتكوين الكولاجين ويساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

أحماض أوميغا 3 الدهنية: الأحماض الدهنية أوميغا -3 الموجودة في الأسماك الدهنية يمكن أن تزيد من مرونة الجلد ولها تأثيرات مضادة للشيخوخة.

الماء: منع الجفاف والبقاء رطبًا يمكن أن يحسن مظهر الجلد.

استخدم كريمات شد البشرة

تحتوي العديد من كريمات شد البشرة على الكولاجين والإيلاستين. قد تعمل هذه الكريمات على شد الجلد مؤقتًا ، لكن جزيئات الكولاجين والإيلاستين كبيرة جدًا بحيث لا يمكن امتصاصها عبر الجلد.