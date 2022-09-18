نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكونات طبيعية متوفرة في المنزل للقضاء علي رائحة الفم الكريهة بشكل نهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رائحة الفم الكريهة من أكثر الأشياء التي قد تسبب الاحراج الشديد للكثير من الناس، وقد يؤثر ذلك بالتأكيد على الثقة بالنفس وعلى العلاقات الاجتماعية بشكل عام، ولذلك قد يهتم العديد من الأشخاص بالبحث عن إيجاد حلول فعالة للتخلص من هذه المشكلة، والتي قد تتلخص في استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي قد تساعد في التخلص من الرائحة الكريهة للفم و منح الفم رائحة منعشة وجميلة، تابعونا الآن للتعرف على أهم الوصفات.

افضل الطرق الطبيعية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

هناك الكثير من الأسباب التي تتعلق بانبعاث رائحة كريهة من الفم، والآن سوف نتعرف على بعض المواد الطبيعية التي قد تلعب دورًا هامًا في التخلص من رائحة الفم الكريهة وأهم هذه الوصفات ما يلي:

بذور الشمر

بذور الشمر لها دور فعال في التخلص من البكتيريا، والتخلص من أي رائحة كريهة للفم وطريقا الاستخدام أما من خلال تناول مشروب الشمر المغلي، أو مضغ بذور الشمر بشكل دائم، أو من خلال غسل الأسنان بمسحوق الشمر البودرة.

القرنفل

القرنفل يحتوي على بعض المواد التي تساعد في القضاء على البكتيريا في في الفم، وهي التي تكون سبب رئيسي في انبعاث رائحة كريهة منه، ويتم استخدام القرنفل إما من خلال عمل غرغرة للفم بمنقوع القرنفل في الماء، لو من خلال مضغ حبات القرنفل، أو تناول مشروب القرنفل الساخن.

الغرغرة بالليمون

يستخدم عصير الليمون المكون من عصير الليمون المركز المخفف بالماء في عمل غرغرة تساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة، وخاصتًا إذا تم المداومة على ذلك.

تناول الشاي الاخضر

تناول كوب واحد من الشاي الأخضر المغلي في الماء بشكل يومي قادر على التخلص من رائحة الفم الكريهة.

أوراق البقدونس

مغلي البقدونس له قدرة سريعة في تغييير رائحة الفم، والتخلص من أي رائحة كريهة واستبدالها برائحة منعشة مميزة، وخاصتًا إذا تم المداومة على تناوله بشكل يومي.

تناول بذور الحلبة

بذور الحلبة من المواد الطبيعية التي تساعد في التخلص من رائحة الفم إذا تم تناول مشروب بذور الحلبة الساخن بعد تصفيته من البذور.