طريقة عمل سبراي الليمون لتفتيح الشعر

تغيير لون الشعر من الحاجات السهلة اللي ممكن تعمليها لتجديد اللوك بتاعك ، وعشان تغيري لونه من غير ما تضريه باستخدام الصبغة تقدري تستخدمي حاجات طبيعية مضرش شعرك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة سبراي الليمون لتفتيح الشعر ، بالاضافة كمان انه هيخلي ريحة شعرك حلوة. سبراي الليمون لتفتيح الشعر: الحاجات اللي هتحتاجيها: – 1 ليمونة كبيرة, او 2 ليمونة صغيرة. – زهور الكاموميل “البابونج”. – 2 ½ كوباية ماية. – 5 نقط من زيت الليمون “اختياري”. – حلة. – قُمع. – ازازة ببخاخ. طريقة التحضير والاستخدام: 1- قطعي الليمون شرايح وحطيه في حلة فيها 2 ½ كوباية ماية. 2- ضيفي لهم حفنة “مليء الكف” من ازهار البابونج المجففة. 3- دلوقتي حطي الحلة على نار متوسطة ، وسيبي الخليط يغلي لمدة 15 دقيقة. 4- بعدها ارفعي الحلة من على النار ، وسيبي الخليط يبرد تماما. 5- ضيفي 5 نقط من زيت الليمون ، وصبي الخليط في ازازة ببخاخ باستخدام القمع. 6- كده السبراي يبقى جاهز للاستخدام ، تقدري تحتفظي بيه لمدة توصل لاسبوعين. 7- انتظمي على رش الشعر يوميا في اي وقت ، ولافضل النتايج عرضي شعرك للشمس بعد رشه بالسبراي ، الشعر هيبدأ لونه يفتح بالتدريج. 5 طرق طبيعية لصبغ الشعر تقدري تعمليهم بنفسك في البيت

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