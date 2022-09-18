نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة النشا والليمون السحرية: لتفتيح الجسم كله أقوي من أي حمام مغربي ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة معنا اليوم دلكة النشا والليمون السحرية ، حيث تقضي علي سواد عشرين سنة لأنها قوية جدا ورائعة تجعل الجسم مثل المرايا وتعطي الجسم نعومة فائقة ومن مكونات الدلكة هو المكون الرئيسي وهو الليمون الذي يعمل علي تفتيح الجسم بشكل خرافي جدا وبه فيتامين سي الغني عن التعريف لأنه من أقوي الفيتامينات التي تعمل على تفتيح الجسم ويخلصك من أي تصبغات أو بقع داكنة. لو عروسة وتحلمي تكوني ذات جسم رائع وخالي من أي تصبغات أو اسمرار فما عليكي ألا تجربة هذه الوصفة السحرية وسوف تحكمي بنفسك من أول مرة وتحدي ولو جسمك محتاج إلى حمام مغربي ومتردد تعملي فين أو أي مكان أمن نحنا جاءنا لكم بالحل لن تخرجي من منزلك لأننا جاءنا لكم بحمام مغربي في المنزل وأقوي من أي حمام مغربي رائع جدا ونتائجه فورية وسريعة ومفيدة لكم و اليوم سوف نتعرف على مكونات هذه الوصفة السحرية من خلال مقالنا هذا من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل دلكة النشا والليمون السحرية للتبييض البشرة بشكل مبهر للغاية٢٠٢٢

مكونات عمل دلكة النشا والليمون السحرية لتبييض وشد وتوريد البشرة وإزالة التجاعيد

سوف نتعرف على مكونات هذه الدلكه مكونات سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

٢حبة ليمون كبيرة.

١ملعقة كبيرة من لبن البودرة.

١ملعقة كبيرة من بشر صابونة.

١ملعقة صغيرة من ماء الورد.

١ملعقة كبيرة من زيت جونسون للأطفال.

طريقة التحضير

نتعرف الأن علي طريقة تحضير الدلكة بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نحضر وعاء يمكن وضعه على النار ونضع فيه كوب من الماء ثم نقطع الليمون إلى قطع صغيرة ثم نضيف إلي الماء. بعد ذلك نقوم بوضع الوعاء علي النار حتي ينضج الليمون . ثم نقوم يخفق خليط الليمون في الخلاط الكهربائي جيداً. بعد ذلك نقوم بتصفية الليمون بواسطة مصفاة حتي نحصل على عصير الليمون. نترك الليمون يبرد قليلا ثم نضع في الوعاء مرة أخرى ونضيف له ملعقة من النشا ونقلب جيداً ثم نضيف ملعقة كبيرة من دقيق الأرز ونقلب جيداً. ثم نضيف ملعقة كبيرة من لبن البودرة ونقلب جيدا ثم ملعقة ماء الورد ونقلب جيداً. ثم نرفع الوعاء علي النار لمدة دقيقة واحدة حتي نحصل على خليط كريمي ناعم.

طريقة الاستخدام

اليوم سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم وهي كالتالي:-