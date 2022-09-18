نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتى لو سواد الفحم.. خلطة خارقة لتبييض المناطق الغامقة في الجسم كله للعرايس قبل الزفاف سهله وسريعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح المناطق الغامقة في الجسم من الأمور الهامة للغاية، حيث أن وجود مشاكل في الجسم يجعل السيدات يعانين من مشاكل عديدة للغاية، حيث أنه يمكنك تفتيح المناطق التي توجد بها اسمرار بسهولة، حيث أن هناك مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح رائع للجسم بكل سهولة مع التخلص من أي بقع قد تجعلك تفقدين الثقة بنفسك، لن تحتاجين لمنتجات غير معروفة وباهظة الثمن لأننا نوفر لكم طرق رائعة للتخلص من بقع الجسم من خلال هذا المقال.

الحليب مع الزبادي

هل تعانين من وجود بقع سمراء في الجسم وتحتاجين لتفتيحها، بكل بساطة يمكنك الحرص على خلط نصف كوب من الزبادي مع نصف كوب من الحليب ومن ثم البدء في دهن الجسم بالخليط ومن ثم ترك الجسم نصف ساعة ونترك الجسم نصف ساعة ومن ثم نشطف الجسم وتكرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع الواحد.

الفازلين مع النشا

تعتبر من الوصفات الجيدة التي تساعد في تفتيح الجسم ، حيث يمكنك العمل على تجهيز ملعقتين من الفازلين وملعقة نشا كبيرة الحجم، حيث يتم عمل حمام مائي لفك الفازلين ومن ثم اضافة ملعقة من النشا ومن ثم دهن الجسم ونتركه لمدة نصف ساعة ومن ثم تكرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع وخلال شهر تكون النتيجة.

الطماطم

تعتبر الطماطم من أهم ما يمكنك استخدامه للتخلص من العلامات السمراء والداكنة في جسمك بكل سهولة مع مد الجسم بالفيتامينات والمعادن المختلفة، حيث يتم الحرص على استخدام عصير الطماطم على البشرة ومن ثم الحصول على بشرة رائعة وبيضاء.

عصير الليمون

يمكنك بكل سهولة التفتيح المضاعف للجسم، حيث يتم عصر ليمونتين ومن ثم البدء في دهن الأماكن الغامقة في الجسم بكل سهولة كما أن الليمون يساعد في حماية الجلد ومن ثم نترك عصير الليمون لمدة 10 دقائق ونقوم بالشطف.

الصبار

جل الصبار يعتبر حل مثالي للمساعدة في التخلص من الأماكن الغامقة والمساهمة في تفتيحها بشكل جيد، حيث يمكنك استخدام جل الصبار على مكان البقع ومن ثم نتركه ربع ساعة ومن ثم نشطف الجسم وتكرر الوصفة مرتين كل أسبوع.