نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضريها لضيوفك.. كيك الشوكولاته المرتفعه الهشه الإسفنجية سهله وسريعه بهذه الطريقة وأقل مكونات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك الشوكولا الهشة في المنزل هي واحدة من أكثر الموضوعات التي تبحث عنها ربات البيوت وذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث أن الكيك هو من الأكلات التي يفضلها الأطفال والكبار أيضًا و تتميز بخفتها الشديدة على المعدة وتحتوي على قيمة غذائية عظيمة وتتساوى في فائدتها مع وجبة غذائية متكاملة الأركان والفوائد، وسنوضح طريقة عملها لكم في خطوات بسيطة وسهلة ومكونات غير مكلفة عبر سطور مقال اليوم. طريقة عمل كيك الشوكولا في المنزل مكونات عمل الكيك:- كمية مناسبة من الشيكولاتة المطحونة.

كوبان صغيران من اللوز المقشر.

كوب واحد كبير من السكر الأبيض.

خمس حبات من البيض كبيرة الحجم.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

رشة ملح أبيض.

نصف كوب كبير من الزبدة الدافئة.

فواكه للتزيين بحسب رغبتك. خطوات عمل كيك الشيكولاته الهش:- يجب تسخين الفرن أولًا قبل تحضير الكيك على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم ابدئي في تحضير الكيك.

بعد ذلك قومي بإحضار قالب تحضير الكيك وقومي بوضع ورق الزبدة بداخله أو رشي الدقيق أو السمن أو الزبدة.

وبعد ذلك قومي بوضع اللوز في الفرن وحمصيه جيدًا ثم قومي بوضع الشيكولاتة في وعاء على النار حتى تذوب تمامًا.

أضيفي السكر إلى اللوز المحمص وقلبيه جيدًا ثم قومي بخفق الزبدة بالمضري اليدوي وأضيفي إليها السكر والبيض والشكولاته وعصير الليمون وقلبي جيدًا.

أضيفي خليط الزبدة واللوز مع الخليط السابق وقلبيهم جيدًا ثم ضعيهم داخل قالب الكيك وضعي القالب داخل الفرن لمدة لا تزيد عن نصف ساعة واتركيها حتى تنضج تمامًا ولا تفتحي الفرن قبل أن تنضج. سر نجاح طريقة الكيك الهشة المرتفعه يجب أن تكون درجة حرارة كل المكونات من نفس درجة حرارة الغرفة أي يمكنك إخراجها من الثلاجة قبل ساعة من التحضير حتى تكون كلها في درجة حرارة واحدة.

يجب تسخين الفرن قبل خمس دقائق من وضع الكيك بداخله و يجب أيضًا عدم فتح باب الفرن على الكيك قبل أن تنضج حتى لا يهبط سطح الكيك.

استخدام المكونات بشكل مظبوط.

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