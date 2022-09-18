نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتنور العرايس.. الخلطة المعجزة لتبييض الجسم كله حتى لو سواد السنين هيزول في دقائق من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لتبييض للعرايس يمكنك تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات غير مكلفة وقد تكون متوفرة في منزلك، يمكننا طمأنة كل عروس قلقة بشأن الاسمرار الموجود في المناطق المختلفة في الجسم أو البقع الداكنة الموجودة في البشرة والتي لا تزول، حيث يمكننا تقديم بعض الوصفات الفعّالة والتي تمت تجربتها من قبّل العديد من الفتيات وكانت النتائج مُرضية وظهرت بعد وقت قصير جدًا من الاستخدام كما أنها أكثر أمانًا من كريمات التفتيح الجاهزة. وصفات طبيعية لتبييض للعرايس من الوصفات الطبيعية التي يمكن للعرائس أن تتبعها وتنتظم على استخدامها أسبوع واحد قبل الزفاف حتى تحصل على جسم أبيض وخالي من أي عيوب كل مما يلي:- وصفة القهوة والحليب المكونات المطلوبة:- كوب كبير من القهوة المطحونة.

كمية وفيرة من الحليب السائل.

عصير ليمون.

ماء ورد. خطوات استخدام وصفة القهوة والحليب لتفتيح الجسم:- قومي بخلط القهوة مع المكونات السابقة في علبة صغيرة وقلبيهم جيدًا حتى يصبحوا خليط واحد متجانس وعبارة عن عجينة طرية ولينة.

ثم قومي بشطف المنطقة التي ترغبين في تفتيحها حتى يتم تطبيق العجينة على منطقة نظيفة خالية من أي شوائب أو أتربة.

ابدئي في تطبيق الخليط على المنطقة ودلكي لمدة خمس دقائق حتى يتم تغطية المنطقة جيدًا ثم قومي بتركها عليها لمدة نصف ساعة تقريبًا إلى أن يجف.

افركي الخليط من على المنطقة ثم قومي بشطفها بماء فاتر أو دافئ وقومي بتجفيفها جيدًا واحرصي على ترطيبها بكريم مرطب مناسب فعملية الترطيب هامة جدًا.

احرصي على استخدام الكريم مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع حتى تحصلي على أفضل بياض في وقت قصير. وصفة النشا والليمون المكونات المطلوبة:- حبتان كبيرتان من الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من نشا الذرة.

ماء ورد. خطوات استخدام وصفة الليمون والنشا لتفتيح الجسم:- أضيفي كل المكونات إلى وعاء واحد وقلبيهم بواسطة ملعقة خشبية.

ابدئي في فرد الخليط على المنطقة ودلكي جيدًا ثم اتركيها نصف ساعة.

اشطفي المنطقة بماء بارد ثم قومي بتجفيفها من الماء ثم قومي بترطيبها بكريم مرطب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتنور العرايس.. الخلطة المعجزة لتبييض الجسم كله حتى لو سواد السنين هيزول في دقائق من اول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.